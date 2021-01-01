跟10年男友人「飯店跨年」尷尬了　失戀女苦惱：還要睡在同一床

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

網搜小組／周亭瑋報導

一名女網友前陣子剛失戀，後來有位認識10年的男姓友人便約她跨年，原以為只是散散心，沒想到對方在飯店突然攤牌，讓她手足無措。對此，網友們紛紛給予建議，也有過來人直言，「性關係會讓兩人的關係變得複雜。」

女網友在論壇「zuvio」提到，在跟前任分手後，一個認識10年的異性好友約她去跨年，「我們有過夜，原本以為只是去散散心，我很放心他，覺得不會有任何問題，沒想到到飯店的時候，他問我要不要出去？還是就待在飯店比較暖。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

當時，她覺得外面的確太冷，便決定窩在飯店裡就好，眼看距離跨年還有3個半小時，加上房間又能泡澡，所以她告知對方後，就自行去洗澡了，「我出來之後，他突然抱緊我，還用嘴親我，我努力把他推開，他才恢復理性。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pexels）

男性友人向她道歉後，也趁機表明心意，無奈地說「我真的喜歡妳很久了，捨不得看妳難過。」聞言，原po腦袋大當機，忍不住發文求解「我現在完全不知道該怎麼辦？我等等要怎麼面對他，跟他跨年？而且我們還睡在同一張床上欸。」

對此，網友們紛紛勸道，「趕快回家吧！女生要懂得保護自己，別限於危險的情境」、「兩人講開來，不用用這種方式後交往，或直接離開」、「妳如果只想把他當朋友，可以不上，處理不好，就少一個朋友」。

也有老司機直回，「睡同一張床，再加上洗澡，根本就是向男生說，來上我」、「記得戴套」、「準備好就能上了，加油」。