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紐西蘭「監獄暴動」24hrs↑！牢房燒成廢墟　17囚死守屋頂

▲紐西蘭威基里亞（Waikeria）監獄。（圖／翻攝www.corrections.govt.nz）

▲紐西蘭威基里亞（Waikeria）監獄發生暴動。（圖／翻攝www.corrections.govt.nz）

記者吳美依／編譯

紐西蘭威基里亞（Waikeria）監獄29日發生暴動超過24小時，截至今（30）日下午仍有17人死守屋頂，與獄警對峙。囚犯們四處縱火，監獄內部遭到焚毀，大部分較高級牢房已成廢墟，許多棟建築物的天花板一排排地崩塌。

Stuff.co報導，紐西蘭懲戒署正與囚犯談判，目前不提供囚犯額外食物飲水，因為這項資源可能成為籌碼之一。署長萊特福特（Jeremy Lightfoot）說，官方投訴管道中沒有發現任何特別案件，因此當局仍不清楚暴動原因。

提倡廢除監獄的組織「紐西蘭反監獄者」（People Against Prisons Aotearoa）表示，囚犯們的行為「值得讚揚」。代表員拉克特（Emilie Rakete）指出，暴動不會因為囚犯是一群「壞人或憤怒的人」而隨機發生，也沒人喜歡頂著豔陽在屋頂待上數小時，而是因為「監獄生活條件變得無法居住」。

拉克特提到，該組織2018年就曾向《紐西蘭國家廣播電台》（RNZ）預言，威基亞里監獄將會因為生活環境惡劣而發生暴動，如今果然成真。她認為，監獄人滿為患、關押時間過長都是暴動「完全合理的原因」，呼籲向囚犯「提供最低限度的合法權益」，以利緩和局勢。

根據獨立監察機構2017年的報告，威基里亞監獄牢房潮濕、陰暗、空氣不流通，囚犯最久可能被關押26小時才能出來透透氣。文件中也提到，幫派在此監獄內發揮重大影響力，暴力已經成為常態。

社會正義運動人士沃克曼（Kim Workman）指出，監獄管理是在囚犯、監獄工作人員與民眾安全之間取得平衡的行動，「也許囚犯們自覺受到不公平對待，但監獄員工也有一些觀點，他們經常必須在艱困的環境下工作」。

沃克曼呼籲，一旦事件落幕，就應立刻針對暴動原因展開獨立調查，才可以預防相同事件再度發生。他也指出，囚犯們時常被關押在牢房裡長達20小時，無法進行任何活動，已經違反囚犯最低待遇的國際標準「曼德拉原則」（Nelson Mandela Rules）。

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