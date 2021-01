警犬出任務「全面封鎖」！紐約時代廣場跨年夜　一片空蕩蕩

▲美國紐約市時代廣場跨年夜,紐約警察局2011年12月31日也出動警犬。(圖/達志影像/美聯社)

記者吳美依/綜合外電報導

美國紐約市時代廣場(Times Square)跨年活動因新冠肺炎疫情而改變形式,雖然經典的水晶球「落球」(ball drop)儀式仍將舉行,但周邊街道封鎖範圍縮小至2個街區,禁止一般民眾入場或在附近群聚觀賞。警方出動警犬、炸彈小組、無人機偵測團隊等部門到場應對。現場一片冷清寂寥,與往年歡樂喧鬧、百萬人潮的盛況相比,大不相同。

So strange to see time square empty on NYE. pic.twitter.com/as9lv3Uhxq