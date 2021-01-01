挺川下一戰！　共和黨140位眾議員將阻國會「認證大選結果」

▲美國總統川普至今仍不承認敗選，其陣營與盟友據悉將於6日展開最新行動。（圖／路透）



記者吳美依／編譯

美國總統川普至今仍不承認敗選，其陣營與盟友據悉將於6日阻止國會認證大選結果。2名共和黨人士指出，黨內至少140名眾議員預計當天投票反對選舉人團表決結果。此外，密蘇里州參議員霍利（Josh Hawley）也已於12月30日表態提出反對意見。

國會6日將投票認證選舉人團表決的大選結果，但若參眾兩院都有議員提出反對意見，就必須重新投票，決定是否接受拜登勝選。

儘管參議院多數黨領袖麥康諾（Mitch McConnell）私下呼籲同黨人士不要這麼做，目前卻已有十幾名共和黨眾議員公開表態將投反對票，包括領頭的阿拉巴馬州眾議員布魯克斯（Mo Brooks），還有即將上任的喬治亞州格林（Marjorie Taylor Greene）、北卡州考托恩（Madison Cawthorn）等人。

▲CNN引述消息人士指出，至少140名眾議員將投票阻止國會認證大選結果。（圖／路透）



儘管如此，內布拉斯加州的共和黨參議員薩斯（Ben Sasse）30日卻在臉書公開反對此策略。他指出，川普陣營陸續要求法院、州立法機構與國會推翻大選結果，甚至呼籲法官與聯邦官員作廢數百萬張選票，卻都以失敗告終，「如果你要提出重大主張，最好握有證據」，但總統與一些如同「制度縱火犯」的共和黨議員卻兩者都沒有做到。

CNN指出，川普堅稱沒有敗選，發動一連串法律戰，且目前都以失敗告終，卻仍有許多共和黨人士與他抱持相同想法，或因擔心激怒總統，所以選擇在6日投下反對票，儘管此舉意味著破壞民主。報導認為，即使多名共和黨議員動員阻撓，也幾乎不可能扭轉結果，只會讓拜登勝選、成為下屆總統的認證行動延遲幾小時。

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