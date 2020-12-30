　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

女帝誕生！韓美分析：金與正權力再升級　成現代「首位女獨裁者」

▲▼金與正據傳受託「統制國政」。（圖／達志影像／美聯社）

▲金與正被視為北韓「第2號人物」。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合外電報導

北韓領導人金正恩胞妹、勞動黨第一副部長金與正被外界視為政權接班人。南韓政府認為，她將於明年1月第8次勞動黨大會升格政治局委員，正式從「幕後掌權者」成為「權力第2號人物」。美媒《每日野獸》（The Daily Beast）也以「金與正準備成為現代史上第一名女性獨裁者」為題指出，她是北韓最敢言的攻擊者，確保了可能繼承人的地位。

《東亞日報》報導，南韓官員29日表示，33歲的金與正「很有可能在（明年）黨代會上成為政治局委員」，因此密切關注著；金正恩在2016年也就是執政5年的黨代會上，替自己加上勞動黨委員長、國務委員會委員長等頭銜，確立「一人統治」體制，明年執政10年黨代會上很有可能實施類似措施，鞏固「白頭山血統兄妹」的「一黨統治」體制。

▲▼金與正據傳已獲金正恩授權管理北韓國政。（圖／達志影像／美聯社）

▲外界分析，金與正掌握的權力很大，很有可能接班成為繼承人。（圖／達志影像／美聯社）

南韓分析人士認為，若金與正成為政治局委員，很可能同時晉升黨中央部長，擔任組織指導部長，掌握人事權力並對於黨內菁英進行思想審查。據悉，前組織指導部長李萬建今年遭到免職後，她已經接手此空缺，實際上履行職務。

南韓慶南大學遠東問題研究所教授林乙出（音譯）指出，「政治局委員是北韓權力『核心中的核心』，從制度上鞏固金正恩所信任的金與正之地位，有利鞏固金正恩一人統治的權力結構」。國家安保戰略研究院責任研究委員金仁泰（音譯）也說，明年北韓黨代會上，金與正的地位變化最值得關注。

▲▼馬歇各羅認為，將金與正視為下屆北韓領導人，是毫無根據的看法。（圖／路透社）

▲美國多名專家學者也認為，金與正可能是北韓權勢第二大的人物。（圖／路透社）

《每日野獸》引述多名專家學者說法指出，金與正今年透過令人震驚的強硬發言快速崛起，吸引國際關注，包括抨擊脫北者空飄傳單，進而威脅對南韓採取軍事行動，並且下令炸毀南北韓共同聯絡辦公室。

美國塔夫茨大學（Tuft University）教授李晟允（Lee Sung-yoon，音譯）表示，金與正是北韓「實際上的第2號人物，也是金正恩唯一、真正的知己」，甚至據信身兼統戰部副部長，意味著「她獲得哥哥金正恩、黨與國家賦予的權力，從今以後將懲罰她所謂的『敵人』南韓」。

華府智庫「美國傳統基金會」（The Heritage Foundation）亞洲專家克林納（Bruce Klingner）也認為，金與正可能是北韓權勢第二大的人物與金正恩最信任的人，「如果她的哥哥突然去世，她是否成為領導人還不得而知，但這個可能性肯定比幾年前還要大很多」。

聽Podcast掌握美選及國際局勢

ET快訊
快訊／7級強陣風襲台中　跨年晚會舞台遭吹垮
五月天跨年大彩蛋！「周杰倫預告當晚驚喜」阿信神秘一笑
台中颳狂風吹倒路樹1人傷　工地鷹架也被吹垮
16縣市「狂降探10°C↓」時程出爐　吹狂風像颱風天原因曝
約砲40女機師淫亂LINE對話外洩　「1次不超過3hrs」抓
PTT網友狂發文「跨年夜血染全台」　嗆要炸總統府網嚇壞報警
快訊／增2例確診！指揮中心1330記者會說明
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

新冠肺炎肆虐365天…各國3月封城、禁航迎高峰！全球疫情重點回顧

川普否決「國防授權法案」被眾議院推翻！　322：87壓倒性通過

拜登喊話「力抗中國貿易人權侵犯」　聯合民主國家制衡

葡萄牙政論節目再讚「台灣民主防疫成果」！　惋惜未能加入WHO

美聖誕爆炸案主嫌「自認英雄」！狂熱5G陰謀論者　背後故事超鼻酸

她買二手「心型寶物」5年後驚覺價翻30倍　打開一看嚇壞！

辣妹入廟拜佛「蕾絲肚兜裝」露美背！旁邊一點紅露餡　全網罵翻

哈佛研究：維他命D抑制「癌細胞生長擴散」罹病致死率降低17％↑

24歲女「躍下16樓」當場死亡　隔日IG發文：我不再痛苦了

2021年「2種新病毒」席捲全球！　他預言：中國將再爆發

台籍機師遭爆「防疫期間還約人」　長榮航空：確定違規已決議免職

花蓮24歲女右轉碰撞騎士！他被「捲車底拖行」慘死…安全帽噴飛

劉德華《拆彈專家2》「截肢半條腿」怎麼拍？　花絮曝光網讚：真敬業

亞歷媽法國確診新冠肺炎　「老公也中鏢」：病毒無所不在！

五寶爸現身！駁斥詐騙謠言 謝民眾幫忙「找到2工作養家」

浪橘貓、虎斑蹭頭依偎放閃12年　愛媽喊名奶音回「喵～」萌翻網❤

Makiyo聽到羅志祥「不是說好不提對方」　「知錯能改可給機會」嘆：但好像滿難的...

5寶爸遭爆用善款改車、買新機！　妻抱孩出面回應：根本沒車可改

飛輪海出道15周年！　汪東城曬4人合照「太多網傳讓人無從開口」

台中「五寶爸」元旦起正式開工！　汽車美容老闆：會提供機車代步

美護理師打完疫苗「6天後」確診！　醫師曝：要等14天才有效

女帝誕生！韓美分析：金與正權力再升級　成現代「首位女獨裁者」

賀錦麗公開接種新冠疫苗　拜登再轟川普疫苗進度慢

武漢確診數可能比官方統計多10倍！　CNN：粗估將近50萬人

快訊／南韓又增2例「新冠變種病毒」！共計5人中鏢...含80歲老翁

美百萬隻鳥集體暴斃…死前「呆停路邊」行為異常！　關鍵原因曝光

克羅埃西亞6.4大地震！「12歲女孩罹難」至少7死26傷　12國有感

影／俄羅斯官方證實「低報染疫死亡數」：確切數字是3倍以上

富婆甜曬「婚紗照」遭電成焦屍亡　小24歲嫩夫認了！引爆點曝

《華爾街日報》揭露捷克挺台內幕！　歐洲反中情緒蔓延

住處遭竊撂7友圍捕暴打！小偷「顱骨骨折」慘死　屏東男下場曝

民調滿意度下滑　蘇貞昌：請國人多給行政團隊肯定

超商雙雄搶跨年商機　信義區、各景點「暖暖包、人力與貨量倍增」

面試沒他竟錄取？亞洲大學經管系博士班招生...遭疑「黑箱作業」

國外80歲老翁入手人生第80台保時捷　平均一年收一台！

快訊／寒流來襲伴隨7級陣風！中市中央公園跨年晚會舞台遭吹垮

周揚青「家有電影院」反問：你們沒有嗎！ 全場傻住…范丞丞翻白眼

美名記曝若勇士沒起色「嘴綠恐被交易」　某隊對他很感興趣

小霸王遭嗆沒多冷！網憶「2016年寒流」秒抖：高雄3度、信義區下雪

恐怖尼克來了？藍道繳大三元力退騎士　率隊打出二連勝

38秒KTV露鳥片曝光...　酒店白腿妹強脫海軍上尉三角褲

國際熱門新聞

加護病房起火　7新冠患者活活燒死

工人討薪水　遭老闆暴力傷害致死

正妹舞者「疑當小三」被殺　路邊遭近距離開槍

快訊／英「變種病毒」入侵美國！1例確診

Alexander Wang「性醜聞連環爆」曝餵毒灌酒惡行

克羅埃西亞地震　已知至少1死

父母放任　鄰居將女童驅魔致死　

棍不夠用　曲棍球教練妻性侵男孩

美國人最尊敬男性「川普位居榜首」

護川奇招　共和黨議員告副總統

英連2天確診創新高！破4萬染疫隔天再暴增5萬例

富婆曬婚紗照遭電死　鮮肉夫認了

快訊／時尚大師皮爾·卡登去世　享耆壽98歲

川普「2000美元紓困金」案　遭共和黨參院領袖封殺

更多熱門

相關新聞

即／南韓又增2例「新冠變種病毒」！共計5人中鏢

即／南韓又增2例「新冠變種病毒」！共計5人中鏢

南韓繼28日從英國倫敦入境的一家3口被驗出感染新冠肺炎（COVID-19）英國變種病毒株「B.1.1.7」後，今（30）日再次通報2名染上變種病毒株的患者，分別是死後確診的80多歲男性，以及另名從英國經阿聯酋轉機入境的20多歲女性。

射程2000公里！日本將研發日版戰斧飛彈

射程2000公里！日本將研發日版戰斧飛彈

日46名狼師「猥褻學生」身分竟未公開

日46名狼師「猥褻學生」身分竟未公開

南韓監獄傳首宗確診死亡案例！詐欺犯曾詐4千億

南韓監獄傳首宗確診死亡案例！詐欺犯曾詐4千億

日王室31年來首取消新年參賀！德仁改錄影片賀新年

日王室31年來首取消新年參賀！德仁改錄影片賀新年

關鍵字：

日韓要聞金與正金正恩

讀者迴響

熱門新聞

《拆彈2》劉德華「截肢半條腿」拍攝法曝光

公路旁撿到狗　送醫才知是小猛獸

堅持不買AirPods！她揭真實理由「別再說我窮酸」

韓國人嗆「台灣落後」不想來　鄉民認了

丈夫大戰越南看護　補教人妻上樓心碎

即／台中壓路機輾過同事　工人骨折慘死

雞排妹、小A辣脫褲「互相鑑定妹妹形狀」！

即／北捷乘客昏倒命危！他「手染血」CPR搶命

運動內衣穿10年　D罩杯垂成八字奶急求醫

企鵝妹爆不畏疫情「飛瑞典找乾爹過夜」

七朵花合體！為薇如慶生「合照鬼臉超醜」

前雇主爆五寶爸「2週工程4萬薪」嫌太少

球鞋不貼合！內行教綁大圈圈...護腳又舒服

寒流到台灣了！2次寒潮爆發21度→6度

塗改身分證偽單身　他劈腿十多女簡單一招不露餡

更多

最夯影音

更多
台籍機師遭爆「防疫期間還約人」　長榮航空：確定違規已決議免職

台籍機師遭爆「防疫期間還約人」　長榮航空：確定違規已決議免職
花蓮24歲女右轉碰撞騎士！他被「捲車底拖行」慘死…安全帽噴飛

花蓮24歲女右轉碰撞騎士！他被「捲車底拖行」慘死…安全帽噴飛

劉德華《拆彈專家2》「截肢半條腿」怎麼拍？　花絮曝光網讚：真敬業

劉德華《拆彈專家2》「截肢半條腿」怎麼拍？　花絮曝光網讚：真敬業

亞歷媽法國確診新冠肺炎　「老公也中鏢」：病毒無所不在！

亞歷媽法國確診新冠肺炎　「老公也中鏢」：病毒無所不在！

五寶爸現身！駁斥詐騙謠言 謝民眾幫忙「找到2工作養家」

五寶爸現身！駁斥詐騙謠言 謝民眾幫忙「找到2工作養家」

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲年度清倉下殺優惠！

寵物雲年度清倉下殺優惠！

錯過再等一年【年度清倉】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面