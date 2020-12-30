女帝誕生！韓美分析：金與正權力再升級　成現代「首位女獨裁者」

▲金與正被視為北韓「第2號人物」。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合外電報導

北韓領導人金正恩胞妹、勞動黨第一副部長金與正被外界視為政權接班人。南韓政府認為，她將於明年1月第8次勞動黨大會升格政治局委員，正式從「幕後掌權者」成為「權力第2號人物」。美媒《每日野獸》（The Daily Beast）也以「金與正準備成為現代史上第一名女性獨裁者」為題指出，她是北韓最敢言的攻擊者，確保了可能繼承人的地位。

《東亞日報》報導，南韓官員29日表示，33歲的金與正「很有可能在（明年）黨代會上成為政治局委員」，因此密切關注著；金正恩在2016年也就是執政5年的黨代會上，替自己加上勞動黨委員長、國務委員會委員長等頭銜，確立「一人統治」體制，明年執政10年黨代會上很有可能實施類似措施，鞏固「白頭山血統兄妹」的「一黨統治」體制。

▲外界分析，金與正掌握的權力很大，很有可能接班成為繼承人。（圖／達志影像／美聯社）

南韓分析人士認為，若金與正成為政治局委員，很可能同時晉升黨中央部長，擔任組織指導部長，掌握人事權力並對於黨內菁英進行思想審查。據悉，前組織指導部長李萬建今年遭到免職後，她已經接手此空缺，實際上履行職務。

南韓慶南大學遠東問題研究所教授林乙出（音譯）指出，「政治局委員是北韓權力『核心中的核心』，從制度上鞏固金正恩所信任的金與正之地位，有利鞏固金正恩一人統治的權力結構」。國家安保戰略研究院責任研究委員金仁泰（音譯）也說，明年北韓黨代會上，金與正的地位變化最值得關注。

▲美國多名專家學者也認為，金與正可能是北韓權勢第二大的人物。（圖／路透社）

《每日野獸》引述多名專家學者說法指出，金與正今年透過令人震驚的強硬發言快速崛起，吸引國際關注，包括抨擊脫北者空飄傳單，進而威脅對南韓採取軍事行動，並且下令炸毀南北韓共同聯絡辦公室。

美國塔夫茨大學（Tuft University）教授李晟允（Lee Sung-yoon，音譯）表示，金與正是北韓「實際上的第2號人物，也是金正恩唯一、真正的知己」，甚至據信身兼統戰部副部長，意味著「她獲得哥哥金正恩、黨與國家賦予的權力，從今以後將懲罰她所謂的『敵人』南韓」。

華府智庫「美國傳統基金會」（The Heritage Foundation）亞洲專家克林納（Bruce Klingner）也認為，金與正可能是北韓權勢第二大的人物與金正恩最信任的人，「如果她的哥哥突然去世，她是否成為領導人還不得而知，但這個可能性肯定比幾年前還要大很多」。

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