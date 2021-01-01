監察院英文電子報元旦創刊　盼強化人權交流向國際發聲

▲中華民國監察院。（圖／記者李毓康攝）



記者林銘翰／台北報導

監察院1日發行「監察院第6屆英文電子報創刊號」，內容包含院務消息、行政革新、職權行使、國際交流及人權教育等主題，期能強化與國際監察人權社群之交流，向國際社會發聲。

監察院說明，「監察院第6屆英文電子報」創刊號是彙整第6屆院長暨監察委員自109年8月1日就職以來之重點院務推動情形，並以英譯編輯而成。

監察院指出，內容包含國際人權日活動、國家人權委員會揭牌及啟用總體識別設計（LOGO）、監察院長陳菊就任後相關行政革新作為、巡察行政院及司法院、與亞太地區國家人權機構論壇（APF）視訊座談、參與國際監察組織澳紐太地區監察使（APOR）視訊會議，以及其他政府機關之人權教育合作案等內容。

監察院說，「監察院第6屆英文電子報」預計每半年出刊1次，歡迎民眾上網瀏覽，網址連結為監察院全球資訊網英文網（https://www.cy.gov.tw/EN/）/新聞與出版品（News & Publications）/監察院英文電子報（Control Yuan Newsletter）。

▲監察院長陳菊。（圖／記者屠惠剛攝）



此外，監察院1日也同時發行「監察院第6屆電子報第4期」，內容包含院務消息、職權行使、行政革新、活動花絮、陽光四法及統計資料等主題，公開監察院近期動態。

監察院說明，「監察院第6屆電子報第4期」是蒐整109年12月監察院各項院務推動情形編輯而成。

監察院指出，內容包括總統蔡英文出席台灣人權阿普貴（Upgrade）活動及參觀主題特展，並啟用人權會LOGO、陳菊接見法國在台協會主任公孫孟，加強台法人權交流、陳菊應邀禁止酷刑公約研討會開幕致詞、陳菊率委員巡察行政院，並舉行記者會說明巡察結果，以及監察院陳情受理中心26年來受理第1件視訊陳情案件等。

監察院說，誠摯歡迎民眾隨時上網瀏覽及訂閱電子報，網址連結為監察院全球資訊網(https://www.cy.gov.tw/)首頁/便民服務/監察院第6屆電子報。

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