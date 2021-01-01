調漲健保費挨批「落井下石」　鄭運鵬回擊江啟臣：未免太民粹至上

▲國民黨主席江啟臣。（圖／記者陳煥丞攝）



記者林銘翰／台北報導

國民黨主席江啟臣1日表示，蔡政府突襲調漲健保，粗估光是企業一年的法定成本支出，可能會暴增新台幣460億元，一個月入5.3萬元的4口之家，一年可能將增加健保支出高達3605元。對此，民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬反擊，健保從2018年的預期調漲，因為各種因素已經延遲到2021年，「江啟臣忘了自己在2015年也還是立委，未免太民粹至上。」

國民黨1日上午8時在中央黨部舉行元旦升旗典禮，包括江啟臣、前總統馬英九、前副總統吳敦義、前主席朱立倫均到場，戴著國旗口罩合唱國歌。江啟臣致詞時砲轟，蔡政府用「無比堅強的意志」，執意調高勞保與健保費率，在大環境持續低迷、疫情延燒的情況底下，勞保、健保雙漲無異是落井下石。

▲民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬。（圖／記者宋良義攝）



對此，鄭運鵬表示，健保不論在馬政府和蔡政府時期，都是依法由費率委員會來審定，不管升降都由這個會議承擔好壞人，牽涉到錢的事情，這是避免民粹濫好人的權宜形式。

鄭運鵬指出，台灣健保的CP值之所以可以獨步全球，不是因為台灣比較厲害，而是建立在「醫護薪資體制公醫化」、「健保事實上不是保險、而是某種所得稅」的兩大基礎上，所以醫護待遇被道德性壓制、有錢人某種程度是協助出錢，但是各黨政府也不敢讓比例太失衡。

鄭運鵬認為，因為國家整體環境，國人一定越來越長壽，所以長期的健保負擔一定越重，尤其年輕人口要幫忙支撐高齡人口，除非健保進行結構性的改變，不然健保根本沒有調降費率的空間，必須視為在經濟成長之下，雇主及勞工薪資負擔的一部分。

鄭運鵬說明，前總統馬英九在2016卸任前半年調降費率，現實上是不應該的決策，當時就有精算缺口會在2018年發生，效期只有二年的調降，只是為了彌補補充保費的民怨，「但是因為1的機制，我也不怪國民黨」。

鄭運鵬強調，健保從2018的預期調漲，因為各種因素已經延遲到2021，在野的江啟臣當然不必幫忙宣導，但說三道四批評什麼企業負擔，忘了自己在2015年也還是立委，這個未免太民粹至上了吧。

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