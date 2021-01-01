蔡英文拋兩岸對話　陳以信稱預測成功：配合拜登當選調整政策

▲總統蔡英文、副總統賴清德出席總統府升旗典禮。（圖／記者林敬旻攝）

記者徐政璿／台北報導

2021年第一天，總統蔡英文上午8時30分在總統府發表新年談話，她表示，只要北京當局有心化解對立，改善兩岸關係，在符合對等尊嚴的原則下，「我們願意共同促成有意義的對話」。對此，國民黨立委陳以信指出，這證明他的預測成功，拜登（Joe Biden ）即將就任美國總統，國安團隊未來勢必要配合調整兩岸政策。

陳以信表示，蔡英文對北京不再疾言厲色，透露出對兩岸關係穩定的期待，但其實對於蔡英文未來兩岸政策可能轉向，他並不感到意外。

陳以信說，早在12月8日舉辦的台美日國會議員英語論壇上，他就已提出三點未來預測：美中關係漸趨和緩、美台關係走向低調、兩岸關係重回現狀。

對於預測的依據，陳以信揭露，這是來自對拜登政府對中與對台政策的分析，而蔡英文未來兩岸政策可能發生髮夾彎，相信蔡英文對拜登新國安團隊具有深刻了解，未來勢必要配合調整兩岸政策，可能逐步回到2016年蔡英文就職演說的兩岸基調。

「蔡總統今日的元旦演說，印證了以信先前預測的第一步。」陳以信說，今年再來的總統除夕談話、520演說，如果大家聽到蔡英文開始重談「維持現狀」，甚至回頭談到「九二事實」、「九二認知」，大家都不需感到奇怪了。

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