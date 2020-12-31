疫情升溫 郭信良議長宣布停辦燈會舞台表演及氣墊活動

▲為了積極響應防疫，台南市議會郭信良議長31日宣布即日起停辦燈會菁華展舞台表演。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

由於台灣出現新冠肺炎英國變種病毒首例，為了積極響應防疫，台南市議會郭信良議長31日宣布即日起停辦燈會菁華展舞台表演，原訂2021年1月1日至3日舉辦之歡樂氣墊嘉年華也取消辦理。

郭信良議長表示，現有的花燈到2021年1月3日前仍維持每天下午5時半點燈，直到晚上10時半，歡迎民眾來欣賞花燈。

郭信良議長指出，雖然臺灣首件英國變種病毒案例不是發生在台南，但站在響應中央防疫規範的立場，決定從己身做起，盡量避免人群聚集。因此從今晚開始，在議會廣場舉辦的燈會嘉年華將不再有舞台表演活動，包括摸彩、議會臉書打卡送好禮等活動也一併取消。

另外，原訂2021年1月1日至3日在西拉雅廣場舉辦的歡樂氣墊嘉年華也全面取消。郭信良議長語帶不捨地表示，近20座大型遊戲氣墊原本31日上午就要進場準備布置，而且台南市難得有如此大規模的氣墊活動，深受家長矚目，很多家長好幾天前就在議會臉書留訊詢問活動時間，但為了保障孩童的健康與安全，只能忍痛宣布停辦。

郭信良議長強調，永華府會園區現正展出的百花齊放展、燈會菁華展，以及在議會大廳的歷屆正副議長油畫與回顧展都維持展出，歡迎民眾前來欣賞。郭議長說，這幾天氣溫較低，請大家注意保暖，同時為了防疫，請勤洗手、戴口罩、保持社交距離，預祝市民鄉親開心平安地歡度新年連續假期。

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