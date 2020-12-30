疫情生變台南跨年晚會也生變　黃偉哲：改全程線上直播

▲台南市長黃偉哲30日晚上宣布，31日原定的台南跨年晚會取消，改全程線上直播方式與市民朋友跨年。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

變種新冠肺炎入侵，台灣防疫生變？！台南跨年晚會也生變，台南市長黃偉哲30日晚上宣布，31日原定的台南跨年晚會取消，改全程線上直播方式與市民朋友跨年。

台南市政府30日晚上7時57分宣布，「台南好Young耶誕跨年系列活動」12月31日金曲跨年夜活動，將改為線上直播，不開放民眾入場。黃偉哲市長在臉書上指出：「疫情雖然都在控制中，但是市民朋友的健康與安全必須有100 %的保障。因此，黃偉哲市長向市民朋友宣布：12月31日台南好Young跨年晚會，改為全程線上直播，全程不開放民眾入場，懇請見諒並支持防疫工作」。黃偉哲強調，防疫安全加倍，跨年歡樂不變。

據了解，台南市長黃偉哲29日指出，31日金曲跨年夜晚會如期舉行，但參與民眾必須遵守5項防疫措施，包括「須由管制口進出會場」、「入場前實聯（名）制登記」、「入場時量體溫及雙手消毒」、「會場內全程戴口罩」及「除補充水分外，場內禁止飲食」等防疫措施，市府呼籲民眾務必遵守規定，經勸導不聽者將開罰。

但30日晚上市府卻緊急宣布金曲跨年夜晚會改成全程線上直播，黃偉哲市長臉書也同時宣布此一訊息，也引起網友熱議，網友一面倒，對此一決定表達支持，網友們表示：「支持，留得青山在」、「雖然有點可惜，但是謝謝市長做出對市民最棒的決策」、「我台南人、我驕傲」、「黃市長，此次終於畫對重點。線上直播，又安全，又溫暖」、「明智的做法！保護市民！感謝市長」、「雖然有點可惜沒辦法去現場跨年，但防疫優先，這個決定很棒」、「在家跨年更好！這支持」、「這很棒！希望民眾看好看滿！」

網友說，「冷吱吱的天氣適合在家看著跨年晚會直播&吃着暖呼呼的好料」、「高雄應該也要跟進」、「太棒了！既可以防疫，又可以看到喜歡的偶像，還不用去現場吹冷風+人擠人！！」、「•謝謝市長保護台南，感恩」、「超級支持！謝謝市長做出這樣正確的判斷」、「有史以來最特別的跨年，一定永生難忘！～」、「黃偉哲市長，明確的決定。支持你。反正有直播可看，不要為了短短6小時，全台戒備，至少農曆過年比較重要」、「難得你下了正確的指令，希望保持下去」…。

據了解，31日在台南市政府西側廣場舉行的金曲跨年夜，邀請韓國天團「少女時代」的孝淵、國民歌神張震嶽、金曲創作歌后魏如萱、人氣偶像男神畢書盡等歌手演出。

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