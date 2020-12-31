「一定實現偉大復興」！習近平發表新年賀詞　回顧整年疫情

▲習近平發表新年賀詞。（圖／翻攝《央視》）



記者柯振中／綜合報導

大陸國家主席習近平31日晚間7點發表新年賀詞，回顧2020年所發生的事情，包含疫情的爆發。習近平還說，2021年是共產黨建黨百年，一定能實現「中華民族偉大復興」。

綜合陸媒報導，習近平透過央視與互聯網發表新年賀詞，他在致詞上說明，2020年極為不平凡，受到新冠肺炎衝擊，「我們以人民至上、生命至上詮釋了人間大愛，用眾志成城、堅忍不拔書寫了抗疫史詩。」

習近平提到，在共同克服疫情的日子裡，從醫護人員到人民子弟兵、從科學研究人員到社區工作者、從志工到工程建設者，無數人以生命赴使命，用愛維護蒼生，「將涓滴之力匯聚成磅礴偉力，構築起守護生命的銅牆鐵壁。」

▼習近平發表新年賀詞。（圖／翻攝《央視》）



習近平說，國內克服疫情的影響，在統籌疫情防控、經濟社會發展中取得重大成果，「十三五」完美收官、「十四五」開始規劃，新的格局加速構建，在世界經濟體中率先實現正成長。

習近平指出，經歷了整年的風雨，世界各國深切體會到人類命運共同體的意義，他與國際上許多好友通話、開會，提到最多的，就是和衷共濟、團結抗疫，「疫情防控任重道遠。世界各國人民要攜起手來，風雨同舟，早日驅散疫情的陰霾，努力建設更加美好的地球家園。」

習近平最後提到，2021年是共產黨建黨百年，他們將繼續以人民為中心，「永葆初心、牢記使命，乘風破浪、揚帆遠航，一定能實現中華民族偉大復興。」