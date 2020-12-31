孝淵二採陰今晚辣舞直播跨年　黃偉哲：已沒臨場感真的不用來

▲台南市長黃偉表示，韓國超人氣「少女時代」孝淵，檢疫報告2次採檢結果確定陰性，將如期登台帶來精采表演。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市30日晚上緊急宣布跨年晚會改以線上直播，民眾耽心韓國超人氣「少女時代」孝淵，能否如期登台表演，台南市長黃偉哲透露孝淵的檢疫報告31日出爐，2次採檢結果確定陰性，她已經戴口罩進行排練，晚上將如期登台帶來精采表演。

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▲「少女時代」孝淵，她已經戴口罩進行排練，晚上將如期登台帶來精采表演。（圖／翻攝自孝淵IG，下同）

台南市率先宣布跨年晚會停止，改採全程直播方式進行後，其他縣市也陸續跟進，但是台北市則照常舉辦，對此台南市長黃偉表示，台北市長柯文哲審時度勢作出因應決定，他予以尊重。

黃偉哲指出，對於線上舉辦跨年，市府會用許多方式來管制民眾到會場，包括加派人力來勸阻民眾進入會場，還有包括「帝王帳」、布條、繩索來圈出來。但是他想再講一遍，市府會做好所有防護措施，因為即使沒有了跨年晚會，但是還是有很多地方的活動在進行，那在這些活動進行的現場，還是要勸導民眾做好防護措施，市府不會強力去要求他們解散，市府只要求他們戴好口罩，然後做好保持社交距離，提供必要的清潔像酒精、清潔消毒用品。

另外，黃偉哲強調追星粉絲們只能線上觀看孝淵，無緣見其一面；黃偉哲說他為粉絲們感到抱屈與遺憾，孝淵被「關」了14天這麼久，却沒辦法跟粉絲們見面，他希望將來疫情好轉後，孝淵能夠再來台灣玩。黃偉哲籲請民眾回家看電視或是在手機上看直播，因為現場在市府多重管制下已無「臨場感」，真的不用來現場。

黃偉哲強調，染疫的紐西蘭籍機師接觸者採檢都陰性，而自英國返台的變種病毒帶原者確診個案早已隔離接受治療，同班機乘客亦檢疫隔離中，對於南部疫情並沒有直接衝擊影響。

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