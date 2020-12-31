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疫情衝擊+寒流⋯超商跨年人潮「2019vs.2020」　今年備貨足沒人買

▲▼全家、7-11信義區門市跨年人潮少。（圖／記者蕭筠攝）

▲跨年夜超商人潮冷清。（圖／記者蕭筠攝）

記者蕭筠、周姈姈／台北報導

今（31）日就是2020年最後一天，但因新冠肺炎疫情影響，全台縣市跨年晚會活動絕大部分改為線上直播，而台北市雖宣布照常舉辦但限制只有4萬人能入場，且全程需戴口罩，不得飲食喝水除外。《ETtoday新聞雲》直擊信義區2大超商，發現似乎因疫情再加上天氣寒冷關係，儘管已到下班時間但人潮依舊不多，超商備足比平常多5倍的暖暖包、零食等商品，架上依舊滿滿，相較去年顯得冷清許多。

▲▼全家、7-11信義區門市跨年人潮少。（圖／記者蕭筠攝）

▲▼超商備足比平常多出5倍的暖暖包、水、零食等商品。（圖／記者蕭筠攝）

▲▼市府轉運站711。（圖／記者蕭筠攝）

為迎接今年跨年人潮，信義區周邊超商門市不僅加強店員人力，且店內像是瓶裝水、泡麵、零食、微波食品、咖啡及保暖用品也較平常備貨至少3倍以上，如全家特意增加收銀機、咖啡機，7-11則是擺上多台熱狗機，但實際走訪超商卻發現，跨年人潮並不如預期多，門市架上商品減少趨勢緩慢，相較去年還在戶外擺上行動攤位的盛況明顯冷清不少。

▲▼2019年跨年超商人潮。（圖／記者蕭筠攝）

▲▼2019年跨年7-11、全家還有行動攤位吸引不少人潮。（資料圖／記者蕭筠攝）

▲▼2019年跨年超商人潮。（圖／記者蕭筠攝）

今年為防疫，台北市跨年晚會雖照常舉行但祭出不少限制，似乎影響到民眾出門跨年意願，而過去於信義區周邊的7-11、全家為因應跨年人潮皆有設立行動帳篷攤位，今年同為配合政府防疫工作取消行動攤位回歸至門市營業，不過恐怕是因為疫情再加上天氣寒冷，超商雖做足應戰準備卻已不見去年人潮。

▲▼全家、7-11信義區門市跨年人潮少。（圖／記者蕭筠攝）

▲全家門市增加咖啡機。（圖／記者蕭筠攝）

▲▼市府轉運站711。（圖／記者蕭筠攝）

▲7-11設防疫專區但架上口罩、暖暖包減少趨勢緩慢。（圖／記者蕭筠攝）

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