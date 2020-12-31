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快訊 / 立法院會期落幕 「119項議案過關」　 2021迎接42項修憲案

▲▼立法院會期結束 蘇貞昌到立法院議場感謝致意。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立法院會期結束。（圖／記者屠惠剛攝）

記者徐政璿／台北報導

立法院第10屆第2會期今（31日）下午正式落幕，本會期一共通過了119項重要議案，包括法律案71案、預決算案28案、條約案2案、人事同意權2案及其他議案16案等。修憲委員會於本會期成立後，則是已經陸續收到42項提案。至於攸關萊克多巴胺進口相關法案，根據統計，也表決了192次。

立法院長游錫堃表示，本會期通過的這些議案，攸關國計民生至鉅，例如協助產業因應疫情衝擊的紓困3.0「2099億追加預算」、平抑房價的「實價登錄三法」、促進電子支付產業發展之《電子支付機構管理條例》、保衛國土的《中華民國專屬經濟海域及大陸礁層法》以及為18歲公民權修憲工程拉開序幕的《民法》等相關法案。

游錫堃指出，他要向時代力量、台灣民眾黨、國民黨、民進黨四個黨團以及全院委員們的克盡職守，表達崇高的敬意與謝意，特別是萊克多巴胺豬肉進口議題，因為涉及人民健康與國家利益，各項會議中均辯論激烈，院會裏就表決了192次，即使多次衝突與對立，但每一位委員仍然全力以赴，為我們的國家與人民謀求最大的福祉，體現了民主政治的真諦與風範，「我要向各位說聲辛苦了」。

游錫堃表示，今年9月1日，也要特別感謝朝野黨團共同支持，邀請捷克議長韋德齊到本院議場發表演說，這是國會外交的重大突破，也象徵台灣正推開通往世界的大門，台灣將迎來更多與國際間來往交流的機會。

游錫堃說，明年元月起，立法院除了必須儘快完成總預算案審議外，也將立即迎接一個新的課題；修憲委員會於本會期成立後，已經陸續收到42項提案，其中「18歲公民權」就有16個提案。期盼屆時各黨團皆能維持理性、和諧對話，共同迎接台灣的憲改時刻。

最後，游錫堃表示，再次感謝本院全體委員、工作團隊與駐警同仁在過去這一整年的所有努力、辛勞及付出，預祝大家新的一年「平安順興」。

立法院解釋，宜蘭人獨有的「平安順興」祝福密語，緣自於公元1812年 (清朝嘉慶17年），首任通判（今縣長）翟淦(音宅幹)發動居民，在今宜蘭市舊城區挑濬護城河，構築圓形土城及4個城門與吊橋，並把城門依八卦方位加上密語，取名為東「震平門」(今舊城東路與新民路口)、西「兌安門」(今舊城西路與文昌路口)、南「離順門」(今舊城南路與中山路口)、北「坎興門」(今舊城北路與中山路口)，祝禱斯土斯民，永遠「平安順興」。

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