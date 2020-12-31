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立法院處理中選會、公平會人事同意權　國民黨團不投票

▲▼國民黨團召開「公平會、中選會 人事同意權所「提」非人 拒絕背書 」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立法院今處理中選會、公平會人事同意權案，國民黨團不出席投票。（圖／記者屠惠剛攝）

記者楊蕓／台北報導

立法院會31日行使公平交易委員會主委被提名人李鎂、副主委被提名人陳志民及中選會委員被提名人陳恩民的人事同意權案，國民黨團全體不出席投票，也質疑院會今天同時處理兩項人事同意權案，過去都沒有這種慣例，直呼「是在趕跑攤嗎？」

國民黨團總召林為洲表示，這次提名的人選還是令人失望，公平會部分提名4人，其中兩位是新任、另外兩位為續任，續任的部分比較沒有意見，但新任部分還是很難期待。

林為洲表示，李鎂的專長在智慧財產權，但公平會要處理的涵蓋整體經濟、企業、消費者保護等層面，認為他雖有專業但格局不夠大。

林為洲表示，李鎂是現任經濟部商業司長，未來公平會處理如聯合壟斷、聯合漲價等影響消費者權益的重大案件時，能否秉持獨立機關、獨立處分的精神，也令人質疑。

中選會人事同意權案部分，國民黨團書記長林奕華表示，中選會已成為助選會，國民黨對這個機關完全不予背書，此外，中選會委員被提名人陳恩民的資料上寫的是無黨籍，但進一步搜尋發現，陳恩民的岳父魏早炳是民進黨大老，陳過去接受媒體訪問時，還曾自稱是綠營律師，可見完全不迴避立場，也質疑其獨立性。

林為洲也質疑，今天院會處理兩項人事同意權案竟「同時領票、同時投票」，過去都沒有這種慣例，「是在節省時間嗎？趕跑攤嗎？差半小時而已，有這麼急嗎？」過去處理人事同意權案，至少會分成上午、下午進行，比較隆重也尊重體制，認為同時投票並不是好的範例。

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