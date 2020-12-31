立法院同意　公平會、中選會人事案全過關

▲立法院會處理公平會、中選會委員人事同意權案。（圖／記者屠惠剛攝，下同）

記者楊蕓／台北報導

立法院會31日上午處理公平交易委員會主委被提名人李鎂、副主委被提名人陳志民及中選會委員被提名人陳恩民的人事同意權案，雖國民黨團全體不出席投票、民眾黨團開放投票，但在民進黨團及時代力量黨團一致支持下，人事案全數過關。

立法院會31日同步處理公平會、中選會人事案，包括行政院提名經濟部商業司長李鎂接任公平會主委、中原大學法學院長陳志民接副主委，現任委員郭淑貞與洪財隆續任；以及行政院提名律師陳恩民遞補中選會委員。

國民黨團全體不出席投票、民眾黨團開放投票、民進黨團及時代力量黨團則一致支持，經投票，李鎂獲78票同意、1票不同意；陳志民獲69票同意、2票不同意，分別接任公平會主委、副主委。郭淑貞獲68票同意、2票不同意；洪財隆獲67票同意、3票不同意，順利續任公平會委員。而陳恩民則以69票同意、2票不同意接任中選會委員。

國民黨團總召林為洲說明，李鎂的專長在智慧財產權，但公平會要處理的涵蓋整體經濟、企業、消費者保護等層面，認為他雖有專業但格局不夠大，此外，李鎂是現任經濟部商業司長，未來公平會處理如聯合壟斷、聯合漲價等影響消費者權益的重大案件時，能否秉持獨立機關、獨立處分的精神，也令人質疑。

中選會部分，國民黨團書記長林奕華表示，中選會已成為助選會，國民黨對這個機關完全不予背書，此外，中選會委員被提名人陳恩民的資料上寫的是無黨籍，但進一步搜尋發現，陳恩民的岳父魏早炳是民進黨大老，陳過去接受媒體訪問時，還曾自稱是綠營律師，可見完全不迴避立場，也質疑其獨立性。

其他人也看了這些...

►北市跨年有變數？ 柯文哲明早上10點對外宣布

►侯友宜下令新北戒備 元旦3連休「風景區啟動人潮儀表板」

►基隆台南桃園宣布「跨年晚會」取消民眾進場 全程線上直播



更多熱門新聞...

►因應變種病毒！元旦升旗取消觀眾觀禮 蔡英文將發表新年談話

►總統府元旦升旗典禮「馬戲團」暖場 凱道交管、防疫規定一次看

►迎接2021元旦看這邊 參加總統府升旗遵守實聯制、周邊交管報你知

►振興一下我們的美麗