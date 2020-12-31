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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

開車襲警、攜帶凶器攻擊公務員　最重判5年、重罰30萬

▲▼新北市長侯友宜視察新北市公安防疫臨檢，新北市板橋分局派出員警臨檢KTV，員警跟市長進星聚點KTV也要量體溫。（圖／記者呂佳賢攝）

▲立院三讀通過《刑法》修正草案，未來若駕駛動力交通工具或攜帶凶器犯妨害公務罪，將處6個月以上、5年以下有期徒刑。（圖／記者呂佳賢攝）

記者林銘翰／台北報導

立法院會31日三讀通過《刑法》修正草案，未來若駕駛動力交通工具或攜帶凶器犯妨害公務罪，將處6個月以上、5年以下有期徒刑；對執行勤務的公務員施以強暴、脅迫，罰金刑部分則從現行的9000元，調升至30萬元。

現行《刑法》135條規定，對於公務員依法執行職務時，施強暴脅迫者，處3年以下有期徒刑、拘役或9000元以下罰金，意圖使公務員執行一定之職務，或妨害其依法執行一定之職務，或使公務員辭職，而施強暴脅迫者亦同。

現行法規定，犯前二項之罪，因而致公務員於死者，處無期徒刑或7年以上有期徒刑；致重傷者，處3年以上、10年以下有期徒刑。

立法院會31日三讀通過《刑法》修正草案，將現行第135條第1項的罰金刑，從新台幣9000元提高為30萬元，並增訂當公務員依法執行職務時，如果是「以駕駛動力交通工具」或「意圖供行使之用而攜帶凶器或其他危險物品」施強暴脅迫者，處6月以上5年以下有期徒刑。

三讀條文也規定，在公共場所或公眾得出入之場所，聚集3人以上犯前條之罪者，在場助勢之人，處1年以下有期徒刑、拘役或10萬元以下罰金；首謀及下手實施強暴、脅迫者，則處1年以上、7年以下有期徒刑。

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