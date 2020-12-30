立院三讀大型車強制加裝視野輔助系統　違者最高罰2萬4000元

▲2020年起大型車「視覺輔助系統」要列入定檢項目。（圖／記者張榮恩攝）



記者林銘翰／台北報導

立法院會30日三讀通過《道路交通管理處罰條例》修正草案，未來汽車未依規定裝設行車紀錄器及行車視野輔助系統者，將處汽車所有人新台幣1萬2000元以上、2萬4000元以下罰鍰。

國民黨立委許淑華指出，鑑於近幾年大型車輛發生交通事故致死、傷案件層出不窮，令人痛心。大型車輛駕駛人因視野受到車體設計所侷限的視覺盲點，致使大型車輛起步、變換車道或轉彎（向）時碰撞其他用路人的機率相當高，現行法律並無強制加裝視野輔助系統。

▲大型車視覺輔助系統。（圖／記者張榮恩攝）



三讀條文明定，汽車未依規定裝設行車紀錄器及行車視野輔助系統者，處汽車所有人新台幣1萬2000元以上、2萬4000元以下罰鍰。

三讀條文規定，汽車依前項規定裝設之行車紀錄器及行車視野輔助系統 無法正常運作，未於行車前改善仍繼續行車者，處汽車所有人新台幣9千元以上、1萬8000元以下罰鍰。

三讀條文明定，未依規定保存行車紀錄器之紀錄資料或未依規定使用、不當使用行車紀錄器致無法正確記錄資料者，處汽車所有人新台幣9千元以上、1萬2000元以下罰鍰。

三讀條文也規定，違反前三項除未依規定保存行車紀錄器之紀錄資 料之行為外，應責令其參加臨時檢驗。應裝設行車視野輔助系統之規格及車輛種類，由交通部定之。

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