國民黨捧「萊委黑白照」繞行立法院 反萊豬遊行跨年夜登場

▲國民黨立委手捧「萊委」黑白照聲援。（圖／國民黨團提供，下同）

記者楊蕓／台北報導

含萊克多巴胺豬肉明天將正式開放進口，民間反瘦肉精毒豬聯盟31日跨年夜在信義路一段、景福門旁舉辦「拒毒豬 凱道萊跨年」晚會。國民黨團多名立委出席聲援，包括林為洲、蔣萬安、林奕華、鄭麗文、李德維、林德福、葉毓蘭等人，手捧印製「萊豬立委」的黑白照片及小蠟燭，與民團一同繞行立法院。

根據活動流程，晚間18時於信義路景福門旁開始，現場將有音樂表演、人民開講，前榮總醫師蘇偉碩也將到場發言；19時至21時會靜默繞行立法院3圈，國民黨團立委也將一同聲援；繞行後再回到信義路晚會，以音樂和演說迎向「萊豬元年」，活動將持續至24時，1日上午6時30分舉行「獨裁者升旗儀式」。

針對行政院稍早宣布萊劑零檢出自治條例無效，民間反瘦肉精毒豬聯盟表示強烈反對，並批評政府不顧食安，只顧統一放寬標準，完全是「萊豬行政院」。

民間反瘦肉精毒豬聯盟表示，地方政府基於對民眾的健康保護，自治條例應加嚴把關，合情合理。若行政院既然認為開放後萊豬也不會進口，為何又要剝奪地方自治權力，大搞中央集權壓制異見。發言人李建誠痛批，地方自治無涉對美貿易的承諾，如果中小學營養午餐可以不吃萊豬，地方政府為何不能從嚴規範？蔡政府真的對美國要曲膝奉承，又對國內專制極權，實在是民主淪喪的完全印證。

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