台南異味污染物官能測定室揭牌　揪查空污添利器

▲台南市長黃偉哲，為台南市環保局「異味污染物官能測定室」揭牌啟用，展現讓市民可以安心大口呼吸清淨好空氣的決心。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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記者林悅／台南報導

台南市環保局展現稽查夜間異味污染的決心！從稽查、採樣到異味檢測判定，環保局都有能力自行完成，30日台南市長黃偉哲親自為「異味污染物官能測定室」揭牌。

黃偉哲表示，民眾對異味很敏感，建立異味污染物官能測定室，將異味定性、定量化，才能達到裁罰標準，及時處理問題，有效取締與遏阻不肖業者偷排廢氣行徑，讓市民可以安心大口呼吸清淨好空氣。

肩負維護好空氣重責大任的「異物污染物官能測定室」，各界關注。環保署環境檢驗所所長顏春蘭、市議員洪玉鳳、蔡旺詮、李鎮國，東區龍山里里長許福銘等都親自出席揭牌典禮。另有多位立委、市議員派代表到場關心。典禮上，環保局稽查檢驗科人員示範異味污染物聞臭流程，在場人士都覺得新奇，想不到人的鼻子靈敏度比現今最先進的儀器還要精密。

環保局長謝世傑表示，過去異味污染物採樣的檢驗委外處理，夜間委外時效不理想，為能更快速回應民眾訴求，環保局決定自己來，3個月的時間建立起小而美的異味污染物官能測定室，培訓48名合格的聞臭師，以後處理會更有效率，還給民眾好空氣。

環保局表示，每次執行聞臭測定需要6名嗅覺員，測定前要先接受花香、糖焦、汗臭、糞臭或成熟果實等5種味道試驗以確認嗅覺正常。而且，當天不能化妝、不能吃辛辣食物，不能感冒鼻塞，平時更不宜碰菸酒及檳榔。雖然要求、限制多，但聞臭師並不然為意，都以能為空品把關為榮。

民眾對空污的容忍度低，異味檢舉多，且經常發生在深夜。法令規定，判定空氣異味是否超標，從採樣到完成判定，依檢測標的不同，須在6或12小時內完成。環保局可隨時出動稽查、採樣，但因委由民 間業者做分析判定，業者常不願深夜接案，嚴重影響取締成效。

環保局9月起著手籌建「異味污染物官能測定室」，以不到百萬元經費打造出溫、濕度穩定，不受外在干擾的環境。也積極培訓自家聞臭師，目前局已有48名完成受訓的嗅覺員，不論凌晨或清晨可隨時配合需要執行異味數值分析與判定，一旦超標即依法裁處，快速回應民眾訴求，更節省委外經費。

為有效遏阻不肖業者偷排廢氣，聞臭師、異味污染物官能測定室外，環保局在9月份即從溪南地區調派稽查人力駐守新營，專門負責溪北地區空污檢舉陳情，一接獲陳情就能快速抵達現場，此一安排，遏阻成效顯著。2020年9月中旬至12月中旬統計資料，大新營地夜間異味陳情案件數66件，較去年同期149件大幅減少。到場時間也由平均1.66小時降為0.21小時。查獲污染情事由2.5％，提高為10.2％。

另外，環保局也將藉助科技力量，進一步掌握與取締空氣污染。全市現有900顆空品微感器，分布在21個工業區及周遭。近期會再增設500顆，除了偵測工廠PM2.5、揮發性有機污染物外，畜牧業也是重點偵測對象。為此，這些微感測器將新增氨氮或硫化物感測系統，以協助稽查人員執行業務與執法，達到事半功倍效果。

環保局統計，近年來民眾檢舉或陳情的空污異味，依序為露天燃燒、油煙、製造業、畜牧業、燒香或紙錢等。夜間異味以油煙、露天燃燒、製造業等佔較多。

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