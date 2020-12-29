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荷蘭歌手馬丁參訪綠色健身產業　黃偉哲：防疫期間維持健康好方法

▲馬丁夫婦特別前往台南在地MIT力伽實業，體驗兼具運動與發電的知名健身器材-SportsArt。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲馬丁夫婦特別前往台南在地MIT力伽實業，體驗兼具運動與發電的知名健身器材-SportsArt。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

荷蘭美聲歌手馬丁賀肯斯（Martin Hurkens）受邀來台，難得在台南停留1個月之久，期間除了準備各場演唱會演出內容外，也在台南市政府推薦下，進行深度旅遊，並參訪台南知名特色公司，29日馬丁夫婦特別前往台南在地MIT力伽實業，體驗兼具運動與發電的知名健身器材-SportsArt。

▲馬丁夫婦特別前往台南在地MIT力伽實業，體驗兼具運動與發電的知名健身器材-SportsArt。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市長黃偉哲特別提到，台南有許多優秀企業在國際上發光發熱，並且根留台灣，為台灣打造了一個MIT的世界級品牌，譬如說像力伽實業的健身器材在知名連鎖健身俱樂部World Gym、24 Hours Fitness、Gold’s Gym、台南國民運動中心等等都有使用，堪稱是台南的驕傲，尤其在防疫期間，如果在運動健身的同時又能有發電的功能絕對是維持健康與節能的最好方法。

▲馬丁夫婦特別前往台南在地MIT力伽實業，體驗兼具運動與發電的知名健身器材-SportsArt。（圖／記者林悅翻攝，下同）

力伽實業董事長郭海濱，親自歡迎並為馬丁一行人進行導覽解說，馬丁在體驗綠色健身器材時，大讚在跑步的同時，能把動能轉換為電能給家裡其他家電使用，實為非常高科技的設計。

▲馬丁夫婦特別前往台南在地MIT力伽實業，體驗兼具運動與發電的知名健身器材-SportsArt。（圖／記者林悅翻攝，下同）

馬丁表示，他一直都有運動的習慣，但許多歐洲國家，在疫情嚴峻期間，均限制人民外出，如果能有這種運動又可兼具發電功能的健身器材，相信能讓許多人宅在家也能維持健康又兼顧節能環保。他在參訪結束時並興奮表示，回到荷蘭也想購買一台回家健身使用。

▲馬丁夫婦特別前往台南在地MIT力伽實業，體驗兼具運動與發電的知名健身器材-SportsArt。（圖／記者林悅翻攝，下同）

力伽實業以台南為起源，擴展企業版圖跨足全球五大洲，總公司位於台南科學工業園區內，標榜MIT品牌並響應政府的綠能政策，研發出綠能跑步機 ，主攻高階商用健身器材、醫療康復器材，尤其以自創品牌「SportsArt」在國際上打響名號，是台南的隱形冠軍產業，為台南在世界上爭取更多知名度，展現台南產業的競爭力。

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