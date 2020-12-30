台南也颳強風！20米高路樹倒橫馬路　網：騎車差點被吹走

▲台南市康區東橋一路與東橋三路口，上午發生路樹倒塌事件，永康分局大橋派出所員警前往查處管制疏導，經區公所及環保局立即到場處置排除，恢復交通。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市康區東橋一路與東橋三路口，30日上午8時45分，發生路樹倒塌事件，永康分局大橋派出所員警前往查處，巡邏員警發現路樹橫倒於路中央，立即管制疏導，經區公所及環保局立即到場處置，約40分鐘即排除，恢復交通順暢。

永康分局指出，台南市30日上午疑似風勢強大，造成東橋一路一棵長約20公尺的路樹突然倒塌，大橋派出所接獲報案前往查看後，立即回報並現地疏導管制，避免造成交通打結及人車安全。區公所及環保局人員立即到場，鋸斷樹枝移除，在上午9時25分即恢復交通順暢，無人車損傷。

有網友經過看到馬上PO上臉書社群：「天啊，這棵樹就在我面前倒下，今天風真的粉大，車子盡可能避開樹下，在永康東橋一路和東橋三路交叉口，大家記得保暖注意安全」。此一PO文一出馬上引起網友熱議，網友：「還好沒壓到人」、「起初我以為是不是有工程……」、「以前走這條上學，常常有樹倒下來」、「已有警察在場指揮，就等相關單位來移除了」、「在工地17樓風聲超大又猛烈」、「風好大，騎車差點被吹走」、「區公所及環保局人員已迅速到場協助移除樹木，將儘速恢復交通，謝謝大家的關心」、「警察們，辛苦了，有你們真好」…，網友對警方及市府迅速處置紛紛表示肯定嘉許。

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