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確保豬隻來源合法性　台南加強肉品市場電宰豬隻交易憑證稽核

▲因應2021年元旦起美豬、美牛放寬進口政策在即，台南市副市長趙卿惠召開第五次因應小組會議，持續採取四大面向積極作為。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲因應2021年元旦起美豬、美牛放寬進口政策在即，台南市副市長趙卿惠召開第五次因應小組會議，持續採取四大面向積極作為。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

因應2021年元旦起美豬、美牛放寬進口政策在即，台南市政府9月初率先成立因應小組，30日由副市長趙卿惠召開第五次因應小組會議，持續採取四大面向積極作為。

趙卿惠副市長表示，相關單位針對2021年起實施的食品標示新制措施，除持續加強宣導並輔導業者對豬肉及可食部位原料的原產地（國）標示清楚，以免受罰與爭取養豬百億基金提昇產業升級外，更須明確讓民眾了解市府相關作為，確保業者與消費者信心。

▲因應2021年元旦起美豬、美牛放寬進口政策在即，台南市副市長趙卿惠召開第五次因應小組會議，持續採取四大面向積極作為。（圖／記者林悅翻攝，下同）

為因應美豬進口政策，台南市政府積極保障消費者採購信心與食品安全，並大力提昇畜牧業的競爭力，持續採取四個面向積極作為：一、強化源頭管理；二、推動標章識別；三、提送計畫爭取百億基金；四、配合食安聯合稽查。

台南市政府表示，元旦開放後，將針對在肉品市場電宰的豬隻核對交易憑證跟數量，確實控管豬肉來源，加強消費者選購信心與食安保障；衛生局即日起也將針對豬、牛肉及其可食部位原料原產地進行相關稽查計畫，從肉類加工製品製造業、宴席餐廳到百貨美食街、夜市攤販等，每月預估將稽查近千件、抽驗百件。

另因食藥署已公告自2021年1月1日起，市售肉品應標示原產地，未標示者可處3萬元以上、300萬元以下罰鍰；若標示不實，則處4萬元以上、400萬元以下罰鍰；而元旦新規定正式施行後，台南市政府將抽驗生鮮冷藏（凍）豬肉，檢出動物用藥含量超過安全容許量，處6萬元以上至2億元以下罰鍰。

台南市政府指出，源頭管理的飼料抽驗或豬隻的受體素（含萊克多巴胺）抽驗，近二年抽驗結果均為合格；在推動標章識別，台南市率先全國首推國產豬肉標章，同時輔導業者透過區公所向中央申請臺灣豬認證標章，截至12月28日止，共有938家通過申請外，並請保安公有零售市場等幾處建立標示示範區，避免業者不知如何標示或未標示而受罰，期間聯合中央舉辦7場說明會，宣導臺灣豬標章及標示肉品原產地；並爭取百億基金針對家畜產能及地方品牌行銷，畜牧污染防治、屠宰設備更新與爭取冷鏈物流運輸軌道等計畫提報，9至12月共辦理23場次的跨局處聯合稽查，除查核業者作業環境亦針對所使用之豬肉來源合法性稽查，查核結果均符合規定。民眾如有標示或食品安全衛生問題，敬請撥打消費者服務專線電話：0800-285000，將有專人為您服務。

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