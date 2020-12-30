台南沿海陣風9級　公園樹木、橋上牌樓倒塌1人受傷

記者林悅／台南報導

台南市沿海陣風9級，30日上午北區中山公園發生樹木倒塌，造成63歲邱姓民眾被擊中左上肩及左腳部份疼痛，意識清楚，由救護車送成大醫院救治，另南區南萣橋上發生牌樓倒塌，幸無人傷亡。

▲台南市區上午強風陣陣，北區中山公園樹木倒塌，壓傷1人送醫，南區萬年殿牌樓倒塌未造成人員傷亡。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市消防局119勤務中心30日上午10時17分許，北區公園南路中山公園厠所附近樹木倒塌，有1名男子被公園樹木倒塌擊中受傷，馬上出動和緯消防分隊救護車等1車2人前往救護。

和緯消防分隊救護車發現受傷的是名63歲邱姓男子，邱男說剛上完厠所後出來，就被樹木擊中受傷，造成左上肩及左腳部份疼痛，意識清楚。馬上由救護車送成大醫院救治。

台南市工務局指出，台南公園內一名民眾閃避不及，遭一株肯氏南洋杉斷倒砸中，立即通知救護車將傷者送成大醫院救治，經照X光檢查，砸傷左手臂有斷裂現象。工務局也即時派員前往醫院探視受傷民眾，並將協助申請相關國賠事宜。有關樹倒塌原因，初步判斷為樹木內部遭白蟻蛀蝕成中空，加上30日上午風勢強勁，導致樹木因風折而無預警斷裂倒下。

此外，30日上午10時30分許，台南市警六分局接獲110通報，南萣橋上有牌樓意外倒塌，警員陳志明馬上前往處理，發現為南區萬年殿為歡迎白沙崙萬福宮元旦遶境活動所搭設之牌樓倒塌，幸好無人員受傷，目前已封閉雙向車道由提防道路行駛；並已聯絡萬年殿王主委，立刻派施工單位前來排除路障。

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