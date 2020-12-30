台南市政府守護食安　稽查業者是否清楚標示豬原料原產地！

▲台南市政府守護食安，聯合稽查業者是否清楚標示豬原料原產地。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

因應含有萊克多巴胺的美豬2021年開放進口，市長黃偉哲要求相關局處嚴格把關豬、牛產品管理，務必確立源頭和市場管理，保障市民權益，台南市衛生局自9-12月共辦理23場次跨局處聯合稽查，查核結果均符合規定。

台南市衛生局輔導台南市肉品製造業、輸入業、餐飲業及販售業之豬原料原產地標示，計20482家次；抽驗肉品共307件（豬190件、牛117件），檢驗動物用藥乙型受體素（21項），結果皆符合規定。選擇保安公有零售市場等幾處建立標示示範區，避免業者不知如何標示或未標示而受罰，營養午餐團膳業者、肉品工廠及肉品輸入業者宣示使用國產肉品及不進口萊豬。此外，寄發台南市使用豬原料相關業者約6000件公文，並附上標示規定及標示貼紙。

農業局8月率先推出台南市國產豬肉標章輔導措施，核發1277家，提供民眾消費識別。為推廣國產豬肉，於11月21日首辦第一屆台南市肉燥飯節爭霸賽，並加強源頭管理把關民眾食用安全。輔導台南市業者申請農委會推動之台灣豬標章達1040家，為利業者申請，由各區公所作為申辦窗口。另經發局亦輔導業者申請，將於110年1月15日、31日分二梯次送農業局，統一寄送中央畜產會審理。經發局已輔導超市賣場310家次原產地標示，目前已有14家設置國產豬牛肉專區。另針對40家工廠團膳業者，亦辦理6場次宣導會議。依據市場處調查已張貼本府農業局推出之國產豬（牛）標章，計豬肉攤張貼608張（含加工品），牛肉攤則張貼56張（含加工品），也與經濟部中部辦公室共同舉辦7場說明會，宣導臺灣豬標章及標示肉品原產地。

2021年新規定正式施行後，衛生局加強後市場的查核及抽驗，規劃每月稽查800-1000家次，未依規定標示者，依違反食安法處3萬元以上300萬元以下罰鍰；標示不實者，處4萬元以上400萬元以下罰鍰，檢出動物用藥含量超過安全容許量，處6萬元以上至2億元以下罰鍰。民眾如有標示或食品安全衛生問題，歡迎撥打消費者服務專線電話：0800-285000，將有專人為您服務。

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