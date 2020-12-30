駐韓美軍接種新冠疫苗！韓國防部同意附編韓籍士兵「跟進」

▲駐韓美軍29日起開始接種莫德納新冠疫苗。（圖／路透社）

記者羅翊宬／編譯

駐韓美軍平澤、烏山、群山等3處基地昨（29）日開放前線醫療人員、緊急機動人員與核心高層優先施打莫德納新冠疫苗，駐韓美軍司令艾布蘭（Robert Bruce Abrams）更率先挽起衣袖接種。南韓國防部今（30）日向美軍通報，已准許駐韓美軍附編韓軍（KATUSA）施打美國國防部25日運抵南韓境內的疫苗，屆時可望成為首批韓半島（朝鮮半島）接種疫苗的韓籍人士。

根據《韓聯社》報導，南韓國防部發言人夫勝粲（부승찬）30日表示，符合接種資格者在聽完副作用可能性、後續治療方案等相關說明後，可自行選擇是否接種疫苗，「將根據駐韓美軍的接種時程計劃來做安排，屆時附編韓軍也可能於30日完成接種。」

南韓當局計畫，由美國陸軍附編韓軍、韓籍軍務員等駐韓美軍基地內工作或生活，且隨時與美軍有密集接觸的人員優先接種，其中在平澤韓福瑞營布萊恩•阿爾古德陸軍社區醫院（Brian Allgood Army Community Hospital）工作的40名附編韓軍義務行政兵可望登進優先接種名單之內。

目前南韓國防部考慮擴大優先接種對象，如韓美聯合師團本部、韓美聯合司令部、聯合空軍司令部以及其他鄰近駐韓美軍基地人員皆列入考慮名單。

夫勝粲補充說明，「若接種後發生副作用，須在美軍醫院接受治療與觀察，透過美國衛生公共服務部提出的相關賠償措施提出申請。」

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南韓現行防疫措施（至明年1月3日）

首都圈（第2.5階段）：直推銷業、卡啦OK、室內站立式表演場、補習班（大學升學、職涯訓練補習班除外），包含健身房、室內高爾夫練習場、撞球場等室內體育設施皆禁止營業；大型超市、百貨公司、電影院、網咖、美容與理髮院、電子遊藝場、遊樂園開放營業至晚間9時；商店、超市、百貨公司禁止試吃，餐廳晚間9時以後只開放外送與外帶；咖啡廳與無人咖啡廳不開放入座；禁止50人以上聚集，體育競賽不開放觀眾入場；學校只開放3分之1人員到校；宗教場所禁止一切聚會與共食；可玩桌遊卡牌遊戲之酒吧禁止營業。

非首都圈（第2階段）：直推銷業、卡啦OK、室內站立式表演場、補習班（大學升學、職涯訓練補習班除外），包含健身房、室內高爾夫練習場、撞球場等室內體育設施開放營業至晚間9時，禁止開放飲食；電影院、網咖、美容與理髮院禁開放飲食並保持梅花座；表演場所保持梅花座；超商、商店、百貨公司須義務佩戴口罩；禁止100人以上聚集；校園最多只允許3分之2人員到校；宗教場所只開放現場20%座位以內人數參與禮拜；可玩桌遊卡牌遊戲之酒吧禁止營業。

跨年加強防疫專案（南韓全境）

禁止5人以上群聚；餐廳禁止5人以上訂位與同時進場，且禁止5人以上聚餐，違規業者罰金300萬韓元以下、消費者為10萬韓元以下；禮拜、彌撒、法會等宗教儀式以「線上遠距」為原則，限20人以內參加，同時禁止舉辦聚會與聚餐；電影院晚間9時至翌日上午5時禁止營業，採取梅花座，同時禁止飲食；表演場所需間隔2個座位、禁飲食；百貨公司與大型超市須量測體溫，禁止試吃（喝），且禁止試用樣品，禁止開放遊客休憩空間；冬季運動設施（滑雪場）等禁止營業；住宿設施業者禁止舉辦派對，同時勸導個人勿舉辦派對，限制只能接受總體客房50%以內之預約，每間房禁超收規定內旅客數量；觀賞日出日落之主要觀光名勝、國立公園等一律關閉。

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