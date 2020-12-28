她買二手「心型寶物」5年後驚覺價翻30倍　打開一看嚇壞！

▲來自紐西蘭的潔西卡（Jessica Roberts）5年前在二手市集買下一個「心型紙鎮」，此物品的真實用途卻令她大吃一驚。（圖／翻攝自Facebook／Jessica Roberts）

記者吳美依／綜合外電報導

來自紐西蘭威靈頓（Wellington）的潔西卡（Jessica Roberts）5年前逛二手市集，為了完成兒子願望，花費1美元（大約新台幣28元）買下一個「愛心形狀、看似紙鎮」的東西。她近日逛網拍時，驚覺類似商品價格翻漲30倍，好奇地點開頁面，才發現那實際上是骨灰盒，而家中的「紙鎮」內部也確實裝著某人的骨灰，當場嚇壞。

綜合7 News、《鏡報》報導，潔西卡被兒子布萊登（Braiden）央求買下這個「心型寶物」，立刻就答應了，「他想要把它送給我。誰能反駁呢？何況那只要1美元。」她把此物放在家中，一直沒有多想，直到偶然在亞馬遜（Amazon）上看到類似物品，才發現那是某種容器，「可以裝入少量的人類或動物骨灰」。

潔西卡不知如何是好，上網發文求助。她坦言，以前就注意到愛心背面有著螺絲和蓋子，但以為是用來裝沙之類的東西，「我應該打開或者丟掉它嗎？如果說我從恐怖電影中學到什麼的話，這就是會鬧鬼的原因」。

潔西卡發文不久後，依然鼓起勇氣打開蓋子，發現裡面果真裝滿骨灰，於是將照片分享出來，希望找到真正的主人，之後果真透過媒體報導，接到聯繫電話。

一名男子表示，那是裝有妻子父親的骨灰盒。他的太太多年前與具有暴力傾向的前任伴侶分手，但許多物品遭對方強制保留，骨灰盒也在那個時候丟失。

潔西卡與那名男子見面，成功歸還骨灰盒，「她父親遺留下來的東西終於能夠安息在歸屬之地，也就是和女兒在一起。在經歷悲慘的2020年後，我非常榮幸能在聖誕季節給別人帶來一點歡樂」。

聽Podcast掌握美選及國際局勢

suisai淨透潔顏組，深層清潔毛孔帶走臉部髒汙