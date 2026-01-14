日經：高市早苗擬2月初提前舉行大選

▲日本首相高市早苗。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉國吏／綜合報導

日本首相高市早苗近日傳出將通知自民黨高層，計劃解散眾議院並提前舉行大選，根據日經亞洲（Nikkei Asia）報導，選舉可能於2月初登場。這項舉動反映出自民黨希望藉著高市目前的高支持度，穩固國會多數並強化政權基礎。

高市提前選舉計畫曝光 自民黨盼穩固多數

隨著高市早苗（Sanae Takaichi，首相）支持度居高不下，近日日本政壇盛傳她打算在23日國會開議時宣布解散眾議院，提前舉行大選。據了解，這項決定最快今天就會正式通知自民黨領導層。日經亞洲（Nikkei Asia）指出，大選時程有可能落在2月初，讓自民黨能夠搶先掌握選戰主導權。

目前自民黨在眾議院有199席，若與維新會合作則剛好達到過半的233席，不過只要少掉一席就會失去多數地位。高市希望透過提前選舉擴大席次，不僅穩住自民黨的國會優勢，同時也為落實她主張的「強健經濟」與「負責任的積極財政」政策打下基礎。

高支持度成自民黨動力 選舉時機精算

近來各家媒體的民意調查結果顯示，高市內閣的支持率始終維持在高檔。自民黨內部因此出現許多聲音，鼓勵高市應該把握民意紅利，在氣勢最旺的時候提前解散眾議院，爭取選民支持，讓黨內勢力更加穩固。

按照規定，日本眾議院議員的任期為四年，原本今年十月才會到一半。不過，根據制度，首相有權在任期中途宣布解散眾議院，重新進行改選。因此，高市如果真的在近期採取行動，將提前改選465個議席，包含289個單一選區席次和176個比例代表席。

高市目標政權強化 眾院選舉檯面化

外界普遍認為，高市這波操作是希望進一步穩固自民黨的執政優勢，好為後續的重大政策鋪路。尤其在經濟復甦、財政責任等議題上，她需要更強的國會支持，才能推動政策不受掣肘。

隨著大選時程呼之欲出，日本政壇氣氛也越來越緊繃。高市和自民黨能否透過這次提前選舉成功增席、強化政權基礎，成為外界關注的焦點。至於選民是否買單，還有待最終選舉結果揭曉。