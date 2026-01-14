　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

日經：高市早苗擬2月初提前舉行大選

▲▼日本首相高市早苗。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本首相高市早苗。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉國吏／綜合報導　

日本首相高市早苗近日傳出將通知自民黨高層，計劃解散眾議院並提前舉行大選，根據日經亞洲（Nikkei Asia）報導，選舉可能於2月初登場。這項舉動反映出自民黨希望藉著高市目前的高支持度，穩固國會多數並強化政權基礎。

高市提前選舉計畫曝光　自民黨盼穩固多數
隨著高市早苗（Sanae Takaichi，首相）支持度居高不下，近日日本政壇盛傳她打算在23日國會開議時宣布解散眾議院，提前舉行大選。據了解，這項決定最快今天就會正式通知自民黨領導層。日經亞洲（Nikkei Asia）指出，大選時程有可能落在2月初，讓自民黨能夠搶先掌握選戰主導權。

目前自民黨在眾議院有199席，若與維新會合作則剛好達到過半的233席，不過只要少掉一席就會失去多數地位。高市希望透過提前選舉擴大席次，不僅穩住自民黨的國會優勢，同時也為落實她主張的「強健經濟」與「負責任的積極財政」政策打下基礎。

高支持度成自民黨動力　選舉時機精算
近來各家媒體的民意調查結果顯示，高市內閣的支持率始終維持在高檔。自民黨內部因此出現許多聲音，鼓勵高市應該把握民意紅利，在氣勢最旺的時候提前解散眾議院，爭取選民支持，讓黨內勢力更加穩固。

按照規定，日本眾議院議員的任期為四年，原本今年十月才會到一半。不過，根據制度，首相有權在任期中途宣布解散眾議院，重新進行改選。因此，高市如果真的在近期採取行動，將提前改選465個議席，包含289個單一選區席次和176個比例代表席。

高市目標政權強化　眾院選舉檯面化
外界普遍認為，高市這波操作是希望進一步穩固自民黨的執政優勢，好為後續的重大政策鋪路。尤其在經濟復甦、財政責任等議題上，她需要更強的國會支持，才能推動政策不受掣肘。

隨著大選時程呼之欲出，日本政壇氣氛也越來越緊繃。高市和自民黨能否透過這次提前選舉成功增席、強化政權基礎，成為外界關注的焦點。至於選民是否買單，還有待最終選舉結果揭曉。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/12 全台詐欺最新數據

更多新聞
542 1 8155 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／嘉義市宣布不跟進免費午餐！
快訊／國防部打臉黃國昌　曝可公開具體品項、金額條件
首颱「洛鞍」最快明天生成　最新預測曝
美方樂見兩岸對話　陳智菡透露：確實有提到類似攻台時間表
快訊／萊爾富福袋抽出首位「台積電股票」得主　171.5萬元入
快訊／嘉義縣跟進免費營養午餐！僅剩新北、嘉市
快訊／對手強勢發球　周杰倫「還沒出拍」就吞敗
快訊／周杰倫登澳網「首輪就遭淘汰」！

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

加薩和平計畫「將邁入第二階段」　WSJ：美國最快今天宣布

「聽媽媽的話」賣美軍機密給中國賺38萬　華裔水兵判關16年

驚悚片曝光！阿根廷男滑手機「天降大玻璃」遭砸瞬間昏迷

上萬元飛了！正妹遊韓帶「1電器」慘進小房間　機場崩潰痛哭

GG太大也有困擾！　性專家揭「痛苦真相」：恐勃起障礙

川普太空夢！NASA啟動月球核電計畫　2030年前蓋核反應爐

19年懸案破了！　前鎮長離奇失蹤「竟在300公里外尋獲」

時速120km！泰列車遭起重機砸中「增至27死」　乘客拋飛空中

比車禍還恐怖！22歲女「鯊魚夾重擊頭頸」送醫　網驚嚇：不敢用了

傳賴清德將過境美國！中國布局毀了　WSJ揭新盤算「拉美換台海」

林心如「兩道家常菜」搞定霍建華　曝他廚藝程度：只幫我倒過水XD

高鐵台南站旅客落軌！男子當場死亡　列車往回開再換軌道

詐騙魔頭陳志落網扯出中國高官收賄黑幕　妻Eva炫富起底！女兒彈24K純金鋼琴

綠高雄市長初選今公布結果　陳其邁喊恭喜：完成民主初選

張棟樑高雄獻唱〈落雨聲〉淚崩　全場合唱〈當你孤單你會想起誰〉

打臉帥過頭？蛋白區翻身靠「4大營養素」　蔣哥揭「溢漲區」：鳥蛋比不過恐龍蛋！｜地產詹哥老實說完整版 EP292

伊朗示威恐逾6000死！　白宮曝「川普考慮空襲」

偏鄉少棒隊靠「接棒未來」逆轉勝　張泰山陪孩子用球棒擊出自信與未來

伊朗血腥鎮壓逾6000死！街頭淪太平間　川普空襲倒數？「披薩指數」異常飆升！

民進黨高雄初選賴瑞隆出線！　柯志恩：將是一場以小博大的逆轉之戰

加薩和平計畫「將邁入第二階段」　WSJ：美國最快今天宣布

「聽媽媽的話」賣美軍機密給中國賺38萬　華裔水兵判關16年

驚悚片曝光！阿根廷男滑手機「天降大玻璃」遭砸瞬間昏迷

上萬元飛了！正妹遊韓帶「1電器」慘進小房間　機場崩潰痛哭

GG太大也有困擾！　性專家揭「痛苦真相」：恐勃起障礙

川普太空夢！NASA啟動月球核電計畫　2030年前蓋核反應爐

19年懸案破了！　前鎮長離奇失蹤「竟在300公里外尋獲」

時速120km！泰列車遭起重機砸中「增至27死」　乘客拋飛空中

比車禍還恐怖！22歲女「鯊魚夾重擊頭頸」送醫　網驚嚇：不敢用了

傳賴清德將過境美國！中國布局毀了　WSJ揭新盤算「拉美換台海」

防制數位性別暴力　台東警方走入校園守護學子安全

桃園職安評核首度六都第一　持續打造安全友善職場環境

彰化成美落羽松紅了！攝影大賽搶萬元獎金　限時親子優惠

加薩和平計畫「將邁入第二階段」　WSJ：美國最快今天宣布

土方之亂　桃園市政府：協助業者平穩銜接新制

「聽媽媽的話」賣美軍機密給中國賺38萬　華裔水兵判關16年

不跟進免費午餐！嘉義市編1.38億補助餐費　適當時機再行研調

2025年底手機降價排行榜出爐　旗艦機集體失守、最高降幅達44%

基隆之光！消防分隊長黃軍緯、義消李德修　獲全國鳳凰獎殊榮

失控的佔有慾　請賴總統以蒼生為念吧

【報應來得快狠準】少年用抽屜砸公園旋轉椅　一個完美擊飛打中他

國際熱門新聞

南韓前總統尹錫悅涉內亂罪　檢求處死刑

男推輪椅帶妻上飛機　安檢一摸「人已經死亡」

尹錫悅激辯89分鐘　律師當庭打瞌睡

泰列車事故22死　目擊者：車廂被切半

伊朗示威1.2萬死　斷網期間大殺戮

美國丹麥二選一！　格陵蘭總理選邊站遭川普嗆：你哪位？

即／川普取消美伊會談：救兵在路上

艾美獎男星涉「性侵男童」2年！　本人自首了

2026最強護照！　台灣名次出爐

冷氣壓縮機爆炸　24歲男大生命喪實習現場

尹錫悅聞死刑求刑輕笑　法院2月中旬宣判

快訊／川普聲援抗議民眾：對伊朗貿易國加徵25％關稅生效！

市場消化通膨數據！美股四大指數漲跌互見　台積電ADR跌近1美元

伊朗鎮壓瞄準眼睛、生殖器　醫控蓄意殺人

更多熱門

相關新聞

高市早苗、李在明同台打鼓合奏Golden

高市早苗、李在明同台打鼓合奏Golden

日本首相高市早苗13日在家鄉奈良接待南韓總統李在明，兩人在雙邊領袖會談結束後，出現一段非正式「驚喜橋段」。雙方即興同台打鼓，合奏南韓天團BTS歌曲Dynamite，以及近期爆紅的Netflix動畫「Kpop獵魔女團」插曲Golden，現場氣氛輕鬆熱絡。

高市擬解散眾院　駐日代表：務實拚單獨過半

高市擬解散眾院　駐日代表：務實拚單獨過半

「高市交易」席捲市場！日圓逼近159創一年半低點　日股刷新高

「高市交易」席捲市場！日圓逼近159創一年半低點　日股刷新高

李在明：南韓不介入「台灣有事」問題

李在明：南韓不介入「台灣有事」問題

高市早苗解散國會3原因　媒體人曝「與台灣有關」

高市早苗解散國會3原因　媒體人曝「與台灣有關」

關鍵字：

高市早苗

讀者迴響

熱門新聞

逾10家銀行名單曝光！　戴口罩、安全帽領錢ATM會叫

妹子手機放健身房桌上　性愛片竟外洩

即／性侵女兒348次被起訴！　北市狼父警家中身亡

想賣股改買0050！「超強持股」投報率654%　全場跪：別動

私訊已婚富商：想玩嗎？直白挑逗還提醒「刪對話」元配震怒

F級寫真偶像未婚生子！忍10年首吐「生父是知名男星」

南韓前總統尹錫悅涉內亂罪　檢求處死刑

台中私幼爆不當對待　教局開罰公布姓名

筆界CP王曝光！這支「好寫到回不去」　一票人點頭

溼答答探8℃　下波估強烈冷氣團

台電班長鐵門開不夠寬「探半身按錯鈕關門」　胸口遭夾亡

大學教授辦公室挖出爆量保險套壯陽藥！「女方私照」讓判決大逆轉

男性「沉默殺手」　早期幾乎無症狀

台南社會局內鬼掏空長照補助　5407萬全進私人口袋

台中男「沒戴套」確診今年首例M痘　衛生局急匡列

更多

最夯影音

更多
林心如「兩道家常菜」搞定霍建華　曝他廚藝程度：只幫我倒過水XD

林心如「兩道家常菜」搞定霍建華　曝他廚藝程度：只幫我倒過水XD
高鐵台南站旅客落軌！男子當場死亡　列車往回開再換軌道

高鐵台南站旅客落軌！男子當場死亡　列車往回開再換軌道

詐騙魔頭陳志落網扯出中國高官收賄黑幕　妻Eva炫富起底！女兒彈24K純金鋼琴

詐騙魔頭陳志落網扯出中國高官收賄黑幕　妻Eva炫富起底！女兒彈24K純金鋼琴

綠高雄市長初選今公布結果　陳其邁喊恭喜：完成民主初選

綠高雄市長初選今公布結果　陳其邁喊恭喜：完成民主初選

張棟樑高雄獻唱〈落雨聲〉淚崩　全場合唱〈當你孤單你會想起誰〉

張棟樑高雄獻唱〈落雨聲〉淚崩　全場合唱〈當你孤單你會想起誰〉

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面