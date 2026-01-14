　
「社畜始祖」美漫畫《呆伯特》作者辭世　川普悼念讚：極具影響力

▲《呆伯特》創作者亞當斯辭世 。（圖／達志影像／美聯社）

▲《呆伯特》創作者亞當斯辭世 。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合報導

被譽為「社畜始祖」的美國知名漫畫《呆伯特》（Dilbert）創作者亞當斯（Scott Adams），因攝護腺癌辭世，享壽68歲。他以犀利又冷幽默的筆觸，長年描繪辦公室文化的荒謬與上班族的無力感，作品風靡全球，深深擊中無數勞動階層的共鳴。亞當斯辭世消息傳出後，美國總統川普也特別發文悼念，形容他是「極具影響力的人物」。

罹患攝護腺癌　不敵病魔殞落

中央社引述消息報導，亞當斯的前妻邁爾斯（Shelly Miles）13日證實亞當斯過世。法新社指出，亞當斯近年罹患攝護腺癌，長時間在美國加州北部家中接受安寧照護，最終仍不敵病魔。

邁爾斯透過亞當斯經營的YouTube頻道「Real Coffee with Scott Adams」發布直播訊息，向外界說明亞當斯已辭世。她在影片中語氣哀傷，回顧亞當斯的一生，並感謝外界多年來對其作品與思想的關注。

川普悼念

川普隨後在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）發文悼念表示：「他是個很棒的人，在大眾尚未接受我的時候，他就已經欣賞並尊重我。」亞當斯在2016年美國總統大選期間，曾公開支持川普，這段立場也讓他在政治光譜上備受關注與爭議。

「社畜始祖」呆伯特

《呆伯特》最早於1989年問世，並在1990年代迅速竄紅。漫畫以同名主角呆伯特為核心，描繪他在高度官僚化、過度微觀管理的企業環境中，身為工程師所遭遇的荒謬日常。漫畫以冷調諷刺、黑色幽默，精準刻畫企業文化中的權力失衡、無效管理與人性扭曲，被視為現代上班族文化的重要象徵。

在鼎盛時期，《呆伯特》曾授權至全球約2000家報紙連載，並改編為電視動畫、書籍與各式周邊商品，影響力遍及美國以外的多個國家與地區，也讓亞當斯成為家喻戶曉的漫畫家。

晚年惹爭議

不過，亞當斯的事業後期也因爭議言論而急轉直下。2023年，他在一段影片中形容非裔美國人為「仇恨團體」，引發強烈反彈，包括《華盛頓郵報》在內的多家美國媒體隨即停止刊載《呆伯特》。

亞當斯當時的言論，起因於保守派民調機構「拉斯穆森報告」（Rasmussen Reports）的一項調查。該調查顯示，僅有略高於半數的非裔受訪者同意「當白人沒關係」（It’s okay to be White）這句話。這句口號最早由美國另類右派團體於2017年提出，長期被視為具挑釁性與政治意涵。

亞當斯在影片中表示，「如果將近一半的黑人對白人沒有好感，那就是一個仇恨團體。」他更進一步稱，根據目前情況，給白人的最好建議是「遠離黑人」，因為「這個問題沒辦法解決」。相關言論隨即引發社會譁然。

面對外界批評，亞當斯事後辯稱自己是在運用誇張與反諷的修辭手法，並非真心主張歧視立場。不過，相關解釋並未平息風波。《呆伯特》被多家報社下架後，亞當斯的公共影響力也明顯下降。

馬斯克聲援亞當斯

這起事件同時獲得右翼億萬富豪馬斯克（Elon Musk）聲援。馬斯克批評美國媒體停止刊載《呆伯特》本身「具有種族歧視色彩」，再度讓亞當斯的言論與作品捲入更大的政治與文化戰場。

儘管生涯後期爭議不斷，亞當斯以《呆伯特》所建立的文化符號，仍深刻影響全球無數上班族對權力、制度與工作的想像。他的離世，也象徵一個以紙本漫畫諷刺辦公室文化的時代，正式畫下句點。

