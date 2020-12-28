辣妹入廟拜佛「蕾絲肚兜裝」露美背！旁邊一點紅露餡　全網罵翻

▲泰國辣妹穿著清涼入廟拜拜。（圖／翻攝自Facebook／อยากดังเดี๋ยวจัดให้ by Kim Official）

記者吳美依／綜合外電報導

泰國曼谷一名年輕女子來到寺廟拜佛做功德，卻穿著一件白色蕾絲肚兜，大方露出美背。她將照片上傳至臉書，立刻引來各界撻伐。眼尖網友指出，該女身旁就有一件紅色外套，卻刻意不穿上，表演意味太明顯，根本只是「想紅」。

綜合外媒報導，泰國民眾篤信佛教，非常注重相關禮儀，許多人無法接受這樣的穿著，砲轟女子的行為「不得體」、「不適合」。網友表示，「如果妳想要做功德，應該穿好衣服。妳已經長大了，應該知道對錯」、「很漂亮，但時間地點不太對」。甚至有人指出，照片中的香與地板磁磚都略為彎曲，似乎是「修圖修過頭」。

▲辣妹表示，她是為了趕時間才不小心忘記穿外套。（圖／翻攝自Facebook／อยากดังเดี๋ยวจัดให้ by Kim Official）

少數網友持反對意見表示，「我覺得很美啊」。也有人出面緩頰，呼籲大家發言之前好好思考，停止謾罵，「不要成為一個瘋狂的佛教徒」。

女子遭到砲轟後，立刻道歉並且解釋，由於趕時間去做生意，才會不小心忘記穿外套，絕對無意冒犯佛祖。她認為，外在穿著應該是個人自由與權利，內心清淨禮佛才是最重要的，更何況這件衣服也不至於「猥褻」，但考量到社會觀感，仍決定刪除貼文與照片。

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