快訊／南韓又增2例「新冠變種病毒」！共計5人中鏢...含80歲老翁

▲南韓遭英國變種病毒淪陷，仁川國際機場高度警戒。（圖／路透社）

記者羅翊宬／編譯

南韓繼28日從英國倫敦入境的一家3口被驗出感染新冠肺炎（COVID-19）英國變種病毒株「B.1.1.7」後，今（30）日再次通報2名染上變種病毒株的患者，分別是死後確診的80多歲男性，以及另名從英國經阿聯酋轉機入境的20多歲女性。

根據《韓聯社》報導，該名80多歲男子13日從英國入境南韓後篩檢呈陰性，在居家隔離時，26日上午10時45分突然心跳停止，送往健保一山醫院後於該日上午11時37分不治，事後確診新冠肺炎，而其3名家屬也陸續宣告確診，目前檢體仍分析中。

另名確診的20多歲女子，從英國搭機，經由阿拉伯聯合大公國轉機入境南韓，目前已入住生活治療中心。

目前南韓全境共累計5例感染新冠變種病毒株「B.1.1.7」。

據統計，南韓今（30）日共通報1050起新增病例。

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南韓現行防疫措施（至明年1月3日）

首都圈（第2.5階段）：直推銷業、卡啦OK、室內站立式表演場、補習班（大學升學、職涯訓練補習班除外），包含健身房、室內高爾夫練習場、撞球場等室內體育設施皆禁止營業；大型超市、百貨公司、電影院、網咖、美容與理髮院、電子遊藝場、遊樂園開放營業至晚間9時；商店、超市、百貨公司禁止試吃，餐廳晚間9時以後只開放外送與外帶；咖啡廳與無人咖啡廳不開放入座；禁止50人以上聚集，體育競賽不開放觀眾入場；學校只開放3分之1人員到校；宗教場所禁止一切聚會與共食；可玩桌遊卡牌遊戲之酒吧禁止營業。

非首都圈（第2階段）：直推銷業、卡啦OK、室內站立式表演場、補習班（大學升學、職涯訓練補習班除外），包含健身房、室內高爾夫練習場、撞球場等室內體育設施開放營業至晚間9時，禁止開放飲食；電影院、網咖、美容與理髮院禁開放飲食並保持梅花座；表演場所保持梅花座；超商、商店、百貨公司須義務佩戴口罩；禁止100人以上聚集；校園最多只允許3分之2人員到校；宗教場所只開放現場20%座位以內人數參與禮拜；可玩桌遊卡牌遊戲之酒吧禁止營業。

跨年加強防疫專案（南韓全境）

禁止5人以上群聚；餐廳禁止5人以上訂位與同時進場，且禁止5人以上聚餐，違規業者罰金300萬韓元以下、消費者為10萬韓元以下；禮拜、彌撒、法會等宗教儀式以「線上遠距」為原則，限20人以內參加，同時禁止舉辦聚會與聚餐；電影院晚間9時至翌日上午5時禁止營業，採取梅花座，同時禁止飲食；表演場所需間隔2個座位、禁飲食；百貨公司與大型超市須量測體溫，禁止試吃（喝），且禁止試用樣品，禁止開放遊客休憩空間；冬季運動設施（滑雪場）等禁止營業；住宿設施業者禁止舉辦派對，同時勸導個人勿舉辦派對，限制只能接受總體客房50%以內之預約，每間房禁超收規定內旅客數量；觀賞日出日落之主要觀光名勝、國立公園等一律關閉。