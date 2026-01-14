柯林頓、希拉蕊拒作證艾普斯坦案　恐被控藐視國會罪

▲美國前總統柯林頓與前國務卿希拉蕊。（圖／達志影像／美聯社）



記者張靖榕／綜合報導

美國前總統柯林頓（Bill Clinton）與前國務卿希拉蕊（Hillary Clinton）13日拒絕出席由共和黨主導、針對已故淫魔富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）的國會調查作證，直指相關行動是「黨派操作」。共和黨籍眾議院監督委員會主席柯默（James Comer）隨後表示，委員會下周將開會，研議以藐視國會罪名追究柯林頓，相關程序恐進一步引發刑事後果。

柯林頓夫婦拒作證 控共和黨轉移對川普注意力



柯林頓夫婦在致柯默的聯名信中寫道，「每個人都必須決定，何時已經看夠了、受夠了，並準備為這個國家、它的原則與人民挺身而出，不論後果為何。對我們來說，現在就是那個時刻。」信中強調，他們已盡力提供「所知極為有限的資訊」協助調查，並指控柯默刻意轉移焦點，忽視川普政府時期的相關作為。

柯林頓與艾普斯坦往來紀錄匪淺

柯默回應，委員會認為「多數美國人」希望柯林頓就其與艾普斯坦的關係接受質詢。他指出，艾普斯坦在柯林頓執政期間曾17次造訪白宮，柯林頓也曾搭乘艾普斯坦的私人飛機約27次。不過，柯默也承認，目前並無證據顯示柯林頓涉及性販運犯罪，「沒有人指控柯林頓有不法行為，我們只是有問題要問。」

啟動藐視國會程序

希拉蕊方面，委員會發言人表示，若她未到場作證，監督委員會也將啟動藐視國會程序。柯林頓夫婦的律師另在10日致函委員會，主張傳票「無效、不可執行」，並指這只是依川普指示，企圖羞辱政治對手的手段。

艾普斯坦於2019年在獄中身亡，當時正等待聯邦性販運指控的審判，其死因被裁定為自殺。美國司法部近期依據國會通過的資訊透明法，陸續公布與艾普斯坦相關的刑事調查文件。柯林頓過去已多次對與艾普斯坦的交往表達後悔，並強調自己對對方的犯罪行為毫不知情，至今也未有證據顯示他涉案。