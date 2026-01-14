川普政府正式放寬H200晶片　出貨中國條件曝光

▲輝達。（圖／記者高兆麟攝）



記者張靖榕／綜合報導

美國川普政府13日正式放行輝達（Nvidia）向中國銷售次高階人工智慧晶片H200，並公布相關管制規則。此舉預料將啟動H200對中國出貨，但已在華府引發跨黨派「對中鷹派」強烈反彈，憂心此舉恐削弱美國在人工智慧領域的戰略優勢，甚至助長北京的軍事能力。

H200晶片須驗證符合限制條件才能出貨給中國

根據新規定，H200晶片在出口中國前，須先交由第三方測試實驗室審查其AI技術能力，確認符合限制條件後才能出貨。同時，中國市場取得的晶片數量，不得超過美國客戶銷售總量的50％。此外，輝達還須證明美國本土市場有「足夠數量」的H200供應，中國客戶則必須提出「充分的安全程序」，並保證晶片不會用於軍事用途。

國會對中強硬派反彈

川普上月已預告將允許相關晶片銷售，但會對此類交易課徵25％費用。這項決定隨即遭到國會內多名對中強硬派批評，認為H200屬於高階AI運算晶片，一旦流入中國，可能加速中國軍事AI發展，並侵蝕美國在先進人工智慧技術上的領先地位。



川普政府認為有限度開放可抑制中國本土企業追趕

基於類似考量，前拜登政府時期曾全面禁止向中國出口先進AI晶片。不過，川普政府的立場與前朝不同。白宮AI事務負責人薩克斯（David Sacks）主張，有限度允許對中出口，反而可壓制中國本土業者加速追趕的動能，避免華為（Huawei）等中國晶片廠商「全力衝刺」以追上輝達與超微（AMD）目前最先進的晶片設計。

川普政府認為，透過設下數量、用途與安全審查等多重門檻，在維持美國技術優勢的同時，也能讓美國企業持續掌握全球市場主導權；但相關政策能否在國會與國安體系內取得共識，仍有待後續觀察。