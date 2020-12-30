南韓新冠疫情再告急！單日暴增1050例...看守所成病毒傳播溫床

記者羅翊宬／編譯

南韓新冠肺炎（COVID-19）疫情持續告急，不僅全國各地的療養院、安養院、月子中心傳出規模不一的零星群聚感染，就連首爾東部看守所依舊傳出大批確診者，且病毒透過無症狀感染者傳播至其他看守所與監獄，而重症患者數與死亡病例也明顯激增，又添增2例英國變種病毒株「B.1.1.7」，外界擔憂恐引發醫療體制嚴重崩潰。

▲南韓首爾某客運轉乘站外架起臨時篩檢所。（圖／達志影像）

根據《韓聯社》報導，截至30日0時為止，南韓防疫當局今（30）日上午9時30分共通報1050起病例，其中高達1025例為境內感染、25例為境外移入，同時新增20例死亡。目前南韓共累計例59773確診、879例死亡。

從新增確診者所分佈的地區來看，首都圈新增705例（首爾佔383例、京畿道佔274例、仁川佔48例）；大邱新增49例；忠清北道新增45例；釜山新增38例；慶尚南道新增36例；全羅北道新增32例；忠清南道新增27例；慶尚北道新增21例；大田新增19例；江原道新增17例；蔚山新增15例；濟州島新增10例；光州新增9例；世宗新增2例。

▲▼首爾東部看守所目前累計792人確診。（圖／達志影像）

從主要的群聚感染案例來看，首爾市松坡區「首爾東部看守所」累計792例，其中有16名無症狀感染者確診前移監至首爾南部看守所，恐有擴散疑慮；忠清南道天安市外國人食品商店與餐廳累計106例；全羅北道淳昌郡療養院累計73例；京畿道利川市Logen宅配職員、家屬與親友共累計21例。

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南韓現行防疫措施（至明年1月3日）

首都圈（第2.5階段）：直推銷業、卡啦OK、室內站立式表演場、補習班（大學升學、職涯訓練補習班除外），包含健身房、室內高爾夫練習場、撞球場等室內體育設施皆禁止營業；大型超市、百貨公司、電影院、網咖、美容與理髮院、電子遊藝場、遊樂園開放營業至晚間9時；商店、超市、百貨公司禁止試吃，餐廳晚間9時以後只開放外送與外帶；咖啡廳與無人咖啡廳不開放入座；禁止50人以上聚集，體育競賽不開放觀眾入場；學校只開放3分之1人員到校；宗教場所禁止一切聚會與共食；可玩桌遊卡牌遊戲之酒吧禁止營業。

非首都圈（第2階段）：直推銷業、卡啦OK、室內站立式表演場、補習班（大學升學、職涯訓練補習班除外），包含健身房、室內高爾夫練習場、撞球場等室內體育設施開放營業至晚間9時，禁止開放飲食；電影院、網咖、美容與理髮院禁開放飲食並保持梅花座；表演場所保持梅花座；超商、商店、百貨公司須義務佩戴口罩；禁止100人以上聚集；校園最多只允許3分之2人員到校；宗教場所只開放現場20%座位以內人數參與禮拜；可玩桌遊卡牌遊戲之酒吧禁止營業。

跨年加強防疫專案（南韓全境）

禁止5人以上群聚；餐廳禁止5人以上訂位與同時進場，且禁止5人以上聚餐，違規業者罰金300萬韓元以下、消費者為10萬韓元以下；禮拜、彌撒、法會等宗教儀式以「線上遠距」為原則，限20人以內參加，同時禁止舉辦聚會與聚餐；電影院晚間9時至翌日上午5時禁止營業，採取梅花座，同時禁止飲食；表演場所需間隔2個座位、禁飲食；百貨公司與大型超市須量測體溫，禁止試吃（喝），且禁止試用樣品，禁止開放遊客休憩空間；冬季運動設施（滑雪場）等禁止營業；住宿設施業者禁止舉辦派對，同時勸導個人勿舉辦派對，限制只能接受總體客房50%以內之預約，每間房禁超收規定內旅客數量；觀賞日出日落之主要觀光名勝、國立公園等一律關閉。