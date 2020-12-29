拜登喊話「力抗中國貿易人權侵犯」　聯合民主國家制衡

▲美國總統當選人拜登表示，美國將針對中國在貿易、科技與人權侵犯方面的作為究責。（圖／路透）

文／中央社記者徐薇婷華盛頓28日專電

美國總統當選人拜登（Joe Biden）就職倒數23天，他今天表示，在美國與中國競爭並究責其貿易、科技與人權侵犯作為之際，聯合理念相近夥伴捍衛共同利益與價值，將使美國處於更強而有力位置。

拜登宣誓就職進入最後倒數，他今天聽取國安與外交專家簡報，國務卿提名人布林肯（Antony Blinken）、國安顧問提名人蘇利文（Jake Sullivan）及國家情報總監提名人海恩斯（Avril Haines）等候任內閣官員也連袂出席。

拜登簡報會後發表談話指出，要面對當今最艱鉅的威脅需要美國的參與及領導，但若只有美國單打獨鬥無法解決任一威脅。

拜登舉例，面對氣候變遷，美國占全球碳排放量不到15%，若其他85%排放國欠缺清楚共同應對方案，世界只會繼續暖化，氣候變遷也會持續威脅人們生命財產、公共衛生與經濟，乃至於地球的生存。

拜登指出，美國今年也上了慘痛的一課，了解到若未準備好面對能夠游移於不同國界、在全球傳播的大流行疾病，會有什麼樣代價。他說，「若我們不投資世界上夥伴，協助他們強化衛生體系，這恐削弱我們擊敗2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）的能力，也讓我們無力面對下一場致命疫情。」

拜登接著強調，在美國與中國競爭，並向北京究責其貿易、科技、人權與其他面向侵犯作為之際，若聯合理念相近夥伴捍衛共同利益及價值，將能使美國處於更強而有力的位置。

拜登指出，若單單只有美國，只占全球經濟25%，但若與民主夥伴站在一起，美國將能加倍經濟談判籌碼。

他強調，在任何攸關美中關係的議題上，不論是推動為中產階級打造的外交政策，包含能保護美國勞工、智慧財產權及環境的貿易經濟計畫，抑或是確保印太區域的安全與繁榮、捍衛人權等，「當我們身邊圍繞著對世界有相同願景的國家，我們將能更強壯，也更能有效（達成目標）」。

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