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2021年「2種新病毒」席捲全球！　他預言：中國將再爆發

▲英國預言家克雷格。（圖／翻攝自YouTube／Craig Hamilton-Parker）

▲英國預言家克雷格。（圖／翻攝自YouTube／Craig Hamilton-Parker）

記者吳美依／綜合報導

英國預言家克雷格（Craig Hamilton-Parker）日前公布2021年最新預測。他認為，新冠肺炎（Covid-19）疫情還會持續好一段時間，未來還有2種不同的病毒席捲全球，而中國將再次成為其中一種病毒的源頭與爆發中心。

克雷格指出，新冠病毒或許總有一天會被消滅，但短時間內無法完全根除；西伯利亞、亞馬遜雨林等比較遙遠孤立的地方明年底前較難擺脫疫情。此外，各地在夏季時或許能夠恢復正常生活，國際航空也會重新展開。

克雷格認為，台灣2021年以後將與日本、南韓組成聯盟，展開軍事經濟合作，但此事不會突然達成，而是從2021年逐漸展開，可能會需要幾年的時間。他還指出，儘管全球經濟衰退，台日韓明年將與英美等國達成貿易協議，經濟狀況皆有不錯的成長。

克雷格也預言，香港將再爆發新一波抗議事件，遭北京以更極端的武力壓制，中國大陸當地也可能出現動亂。此外，北韓領導人金正恩將發射更多導彈，但恐怕因無法緩解境內饑荒危機，遭到人民推翻。

克雷格認為，美國新任總統拜登可能因疾病或意外而導致任期縮短，被首位女總統取代。美國的經濟狀況也不會太好，許多企業會被中資收購，包括一家具代表性的電影公司。

克雷格預言，法國巴黎可能發生恐怖分子劫機事件，並在機場爆發槍戰；美國波士頓與華盛頓特區也可能成為恐怖分子目標。他在天災方面指出，日本可能再度發生海嘯，喜馬拉雅山脈、伊朗和美洲都會出現大地震。

克雷格自稱曾成功預言新冠肺炎、脫歐與川普當選。他表示，人們能夠看到未來，也有可能改變未來，「無論我說了什麼，都是對於即將發生之事的一種觀點，但我們每個人都可以施加影響，促成改變」。

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