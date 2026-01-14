日韓峰會大驚喜！高市早苗、李在明打鼓合奏BTS、獵魔女團神曲

▲日本首相高市早苗與南韓總統李在明在奈良會談後，驚喜同台打鼓合奏K-POP名曲，現場氣氛超歡樂。（圖／翻攝自instagram／takaichi_sanae）



記者董美琪／綜合報導

日本首相高市早苗13日在家鄉奈良接待南韓總統李在明，兩人在雙邊領袖會談結束後，出現一段非正式「驚喜橋段」。雙方即興同台打鼓，合奏南韓天團BTS歌曲Dynamite，以及近期爆紅的Netflix動畫「Kpop獵魔女團」插曲Golden，現場氣氛輕鬆熱絡。

▲▼高市早苗、李在明驚喜同台打鼓。（圖／日本首相官邸）



高市早苗學生時代曾參與輕音社並擔任鼓手。日本富士新聞網與韓聯社報導，她去年10月訪韓時曾透露打鼓是個人嗜好，當時李在明回應「也想試試看」。這次李在明訪日期間，日方未事先告知韓方，臨時安排這段合奏作為驚喜活動。

▲▼高市早苗、李在明驚喜同台打鼓。（圖／日本首相官邸）



韓聯社指出，這場演出是在非公開對談場域進行，由日方即席準備。公開照片顯示，高市與李在明身穿日方準備的藍色套裝，各自坐在鼓組後方，雙手舉起鼓棒，背後螢幕顯示日韓國旗。

▼高市早苗和李在明在日本奈良會談。（圖／路透）



演奏時，高市以熟練節奏帶動全場，李在明則投入即興演出，並在過程中向高市請教技巧。演奏結束後，兩人在鼓棒上簽名並交換留念。相關人士表示，這段互動讓會場氣氛更為活絡。

李在明透過發言人轉述，這次體驗「完成了人生願望，從小就希望能打鼓」。另據了解，李在明此次訪日特別準備一套韓國製鼓組致贈高市；高市則回贈一只符合李在明戶外活動興趣的日本製手錶。