國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

日學者警告：中國會在危機時散布「為何替台灣送命」言論

▲▼賴清德總統曾接見日本前經濟安全保障擔當大臣高市早苗。（圖／總統府）

▲高市早苗跟賴清德總統合影曾接見日本前經濟安全保障擔當大臣。（圖／總統府） 

文／中央社

輿論戰已成現代戰爭關鍵戰場。日本學者森聡警告，中國將在危機時刻操弄「為何日本人要為防衛台灣冒生命危險？」的論述，藉此動搖日本社會、削弱美日同盟，最終讓台灣失去抵抗的決心，等於北京「一石三鳥」。

日本慶應大學教授森聡昨天在華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）的「美日聯盟發展」座談中，對北京於危機期間發動資訊戰表達憂心，並說他「非常確信」中國會透過帶有脅迫性的訊息操作，提出前述「日本人不應為台灣冒險」的論述，這將是非常有效的戰略傳播策略。

森聡說明，由於日本是議會民主制國家，如果政府決定支持美軍的軍事行動來保衛台灣，而公眾輿論發生動搖，對政策的支持率降至不足以維持政府執政的水準，那麼政府就會垮台。

「新內閣將不得不改變政策，而這是美日聯盟的惡夢」。森聡指出，在這種情況下，美國將無法有效進行軍事行動來保衛台灣。而台灣看到日本退出這項行動後，也會失去持續戰鬥的決心。

換句話說，中國可以透過影響日本公眾輿論，達到一石三鳥的目的。

森聡說，中國也會試圖塑造敘事，宣稱美國無法有效防衛台灣與日本。為了避免這種情況發生，在承平時期努力讓日本民眾相信台灣對日本安全至關重要，也有必要建立公眾抵禦危機及突發事件期間的脅迫、恐嚇及資訊戰的決心。

與會的慶應大學教授土屋大洋則討論中國對台灣的認知作戰層面，他指出，自己定期觀察台灣選舉，今年11月，台灣將舉行全國性的地方選舉。而根據他在台灣的經驗，選舉期間確實存在大量的干預與介入行為，「但我們往往無法確定真正的來源」。

他說，這些干擾可能來自中國，也可能源於台灣內部，甚至可能來自其他南方國家，來源難以判定。

土屋大洋說，此外，外界也看到大量簡體中文的訊息湧入台灣通訊空間。這些訊息明顯來自中國，且簡體容易辨識，但台灣政府對此仍感到憂心，因為訊息的數量極為龐大，可能會改變台灣民眾的思考方式。

而就日本而言，土屋大洋表示，下個月也可能面臨全國性選舉。目前為止，日本選舉中來自外國的干預相對較少，但他憂心，未來也可能會發生更多介選事件。

若干日本政府和自民黨高層官員透露，首相高市早苗預計14日通知自民黨幹部，她計劃解散眾議院提前舉行大選，根據日經亞洲（Nikkei Asia），大選時間可能落在2月初。

日經亞洲指出，高市早苗意在運用她目前的高支持度，協助自民黨重新取得眾議院多數席次。

