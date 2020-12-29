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葡萄牙政論節目再讚「台灣民主防疫成果」！　惋惜未能加入WHO

▲▼4/1防疫新制上路，進入台北捷運車站的旅客，一定要配戴口罩量測體溫，確認沒有發燒後才能進入車站搭車。（圖／記者湯興漢攝）

▲台灣民主防疫成果再獲肯定。（圖／記者湯興漢攝）

文／中央社記者曾婷瑄巴黎28日專電

葡萄牙電視頻道《SIC新聞台》政論節目25日邀請重量級學者與媒體人等來賓討論台灣民主抗疫成果，並認為台灣因中國打壓未能參與世衛做出更多貢獻，實屬可惜。

《SIC新聞台》在「午夜快報」國際評論節目中，邀請主要智庫「葡萄牙國際關係研究所」（Instituto Português de Relações Internacionais）國際地緣政治學者蒙賈爾迪諾（Miguel Monjardino）開講，與在場來賓共同探討台灣民主防疫的成功策略。

蒙賈爾迪諾在談論全球疫情時，導入台灣為全球抗疫典範主題，並表示從歷史中學習極為重要，台灣身為民主國家，在2003年對抗SARS中汲取經驗，並在健全公衛體系及防疫措施下，儘管與中國比鄰卻仍能成功控制疫情。

在場來賓均極為認同，《快報》（Expresso）國際版主編柯德洛（Pedro Cordeiro）也說，台灣在公衛及抗疫上成就斐然，卻因中國打壓無法加入世界衛生組織，以致未能為全球防疫做出更多貢獻，相當可惜，但仍以自身民主模式努力抗疫。

主持人並在節目中邀請其他來賓就台灣科技防疫、公民配合、台灣經驗國際分享，以及中國打壓等議題進行討論，與談人皆對台灣自由社會及民主防疫推崇有加。

▲葡萄牙,新冠肺炎,世界疫情,葡萄牙疫情。（圖／路透）

▲葡萄牙累計將近40萬例，大約6000多人染疫死亡。（圖／路透）

葡萄牙人口1000萬，境內2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診病例截至28日已經逼近40萬例，其中約6000多人死亡。

葡萄牙總理柯斯塔（António Costa）日前與確診的法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）午餐後，便開始自主隔離，初驗結果為陰性，預計30日解除隔離。

葡萄牙政府已挹注1.8億至2億歐元購買2200萬劑疫苗，日前並公布施打規畫。首波疫苗已於27日開始注射，至遲在明年4月完成，主要對象為50歲以上的心臟缺陷、冠狀動脈疾病、腎臟缺陷及慢性呼吸道疾病等患者、療養院居民及照護者、第一線對抗疫情的醫護人員及軍人等，計95萬人。

第二波預計針對65歲以上具罹患前述相關疾病風險者，以及50歲至64歲的糖尿病、惡性腫瘤、腎臟疾病、肝臟缺陷、過重及高血壓患者，計270萬人，至遲於7月前完成施打。其餘非高風險族群最早將於7月開始注射，但葡國政府表示此規畫視情況有調整可能。

聽Podcast掌握美選及國際局勢

 

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