二戰後首見！法國2025年人口自然負成長　官方示警

▲法國2025年出生人數比死亡人數少6000人，二戰以來首次出現人口自然負成長。（圖／記者董美琪攝）



記者董美琪／綜合報導

法國國家統計及經濟研究局13日發布2025年人口統計報告，指出法國人口自然成長數在第二次世界大戰後首度轉為負值。

截至2026年1月1日，法國人口估計為6910萬人，年增率0.25%。統計單位表示，人口仍維持小幅成長，主要來自移民挹注，2025年淨增加約17萬6000名移民。

目前法國65歲以上人口占比達22%，幾乎與20歲以下族群相當，顯示高齡化結構日益明顯。

生育率降至1.56 一戰以來最低水準



2025年新生兒為64.5萬人，較2024年減少2.1%，與2010年出生高峰期相比更下降24%。同年總和生育率降至1.56，為第一次世界大戰結束以來最低水準，與1918年數值相同。

死亡人數則在2025年達65萬1000人，年增1.5%，主因為年初冬季流感疫情較為致命。出生減死亡後，2025年人口自然成長數為負6000人，創二戰後首次負成長紀錄。

高齡化加劇 政府推延長育嬰假搶救生育率



法國國家統計及經濟研究局人口部門主管指出，嬰兒潮世代即將邁入80歲，未來數年死亡人數可能持續攀升。

報告也提到，2024年歐盟27國中僅7國人口自然成長為正，法國當時仍名列其中，但如今也正式轉負。

另一方面，法國新生兒預期壽命仍高於歐洲平均，女性為85.9歲，男性為80.3歲。

生育率下滑與人口老化已成政治關注焦點。法國總統馬克宏去年提出提升生育率政策，包括不孕治療計畫與延長育嬰假制度，今年7月起實施，父母可合計多請最長4個月。