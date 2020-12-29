不限異性　立院三讀社維法修正案「調戲同性」最高罰6千

▲立法院院會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者楊蕓／台北報導

立法院會29日三讀通過「社會秩序維護法第83條及第87條條文修正草案」，將現行「以猥褻之言語、舉動或其他方法，調戲異性者」，處6千元以下罰鍰的規定，其中的「異性」兩字修改為「他人」，讓裁處對象不僅限於調戲異性。

現行社維法第83條規定，若以猥褻之言語、舉動或其他方法調戲異性，處新台幣6千元以下罰鍰，但鑑於性別平權觀念漸受重視，且性騷擾對象非僅限異性，同性間猥褻也時有所聞，以致該法適用範圍未臻完備，因此第三款條文修正為「調戲他人」。

三讀條文明定，有下列各款行為之一者，處新台幣六千元以下罰鍰：一、故意窺視他人臥室、浴室、廁所、更衣室，足以妨害其隱私者。二、於公共場所或公眾得出入之場所，任意裸體或為放蕩之姿勢，而有妨害善良風俗，不聽勸阻者。三、以猥褻之言語、舉動或其他方法，調戲他人者。

此外，現行社維法第87條明定加暴行於人、互相鬥毆及意圖鬥毆而聚眾者，處3日以下拘留或1萬8千元以下罰鍰，三讀通過刪除「三日以下拘留」等文字。

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