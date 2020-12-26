萊豬表決3綠委跑票　陳吉仲首發聲：他們了解配套措施就會支持

▲對3綠委跑票，陳吉仲認為，只要他們可以了解配套措施，就會更全力支持。（圖／記者許展溢攝）



記者許展翼／台北報導

立法院昨天進行萊豬表決，民進黨黨團事前要求「一票都不能跑」，最後林淑芬、劉建國與江永昌3綠委卻跑票。前一天農委會主委陳吉仲還喊話盼所有綠委都「全部贊成」。對此結果，陳吉仲今（26日）表示，有信心可以做好。

陳吉仲今出席李登輝學座談會，並進行專題演講，會後他趕著搭高鐵南下，媒體追問3綠委跑票一事，他表示，「跟林淑芬和劉建國都是很好的朋友，這件事情希望可以更了解政府在做的所有配套措施，這樣的話，他們就會更全力支持。」最後強調「非常有信心做好」。

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另外，陳吉仲演講提到，很多事情「不能從政治角度」，如很多錯誤資訊容易被流傳，但不管怎樣，面對紛紛擾擾，「做決策時就還是要回到專業」，接著提口蹄疫拔針當年11月就是大選，若從政治議題思考，農委會早就充分準備，不做此決定，今天豬肉不可能外銷到國外。

陳吉仲還說網路上看到的農業相關問題，實際上都親身去了解體會，如遠洋漁業黃牌拿掉，也是被動員抗議，被漁民質疑為何要罰這麼重，但漁民教育程度低，不會用電腦，歐盟要求捕撈的數據要填寫，最後用最笨的方法，讓他們用手指頭在iPad上按數量。他重申事情「要從專業角度出發」， 面對農業的錯綜複雜，牽扯政治議題「就是要專業」，話一轉說「美豬就是」。