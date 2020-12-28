「近期感染個案沒有變異性發現」　衛福部：目前不禁英國航班入境

▲華航英國班機返台，114名旅客分批搭乘防疫巴士前往集中檢疫所。（圖／記者李毓康攝）

記者楊蕓／台北報導

英國出現變種新冠肺炎病毒，多國已宣布禁止英國航班入境，日本更祭出鎖國政策防堵，針對台灣是否跟進，衛福部次長石崇良28日在立法院答詢時表示，目前為止還沒有變異性發現，因此不會去禁英國航班，還是會同意航班入境，但入境後要直接送集中檢疫，不會馬上進入社區。

立法院外交國防委員會28日邀請外交部長率領事事務局局長、僑務委員會、交通部、衛生福利部、內政部、勞動部、大陸委員會報告「因應新冠肺炎（COVID-19）疫情，我國人與外國人入出境管制政策之執行現況，及我駐外館處相關防疫作法」，並備質詢。

民進黨立委趙天麟質詢時詢問，目前歐洲、中東、美洲等多國已禁止英國航班入境，日本更直接鎖國一個月，台灣是否會暫時禁止英國航班入境？石崇良回應，不是只有在邊境做管制，對於所有近期感染個案都在做病毒株分析，「目前為止還沒有變異性發現」，另外，目前不會去禁英國航班，因為如果旅客從別的地方進來會更麻煩，因此還是會同意航班入境，但直接送集中檢疫，不會馬上進入社區，14天期滿後再驗，陰性後才回到社區，再做7天自主健康管理。

內政部次長陳宗彥說明，目前長榮已暫停航班，華航規劃兩週飛一班，入境後所有旅客、機組員直接進入集中檢疫所，有症狀者當天就會進行採檢。

趙天麟追問，假設台灣驗出第一起變種病毒，防疫將提升到什麼層次？石崇良表示，管制做法分三段，第一段以境外移入為主，一旦出現不明感染源就會升級，包括集會限制在室內一百人、室外五百人規模以內，若出現持續性社區感染就進入第三階段，目前還在第一階段管制。

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