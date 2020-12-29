年滿25歲替代役男　國民年金保費由政府支付

▲未來替代役男的國民年金保險費，由內政部役政署編列預算支付。（圖／內政部）

記者楊蕓／台北報導

為減輕年滿25歲替代役役男經濟負擔，立法院會29日三讀通過「替代役實施條例第五十條」修正草案，未來替代役男的國民年金保險費，由內政部役政署編列預算支付。

依國民年金法規定，年滿25歲未參加軍、公教、勞、農保者為國民年金保險加保範圍，內政部表示，但替代役服役期間沒有現役軍人身分，不能參加軍人保險，所以年滿25歲者應參加國民年金保險。

內政部指出，基於服兵役公平性，國民年金自民國97年10月1日開辦至今，有役男反映，服替代役的薪俸每月僅新台幣6千餘元，無力繳納國民年金保費，但經向國民年金主管機關衛福部建議，將替代役男比照常備兵役可免繳國民年金保費，卻沒有被採納。

為回應解決這個問題，立法院29日三讀修正通過「替代役實施條例第五十條條文」，條文明定，替代役役男的各類保險費、國民年金保險費，將由主管機關編內政部役政署編列預算支付。

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