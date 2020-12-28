立法院訂便當要業者提供肉品來源　柯文哲酸：別人的囝死袂了

▲台北市長柯文哲出席萬華視障生活重建中心暨社區工坊開幕記者會。（圖／記者湯興漢攝）

記者袁茵／台北報導

明年元旦起將開放含萊克多巴胺豬肉進口，然而立法院公文卻指出2021年2、3月訂便當，業者得提供肉品來源，引發民眾質疑連民進黨立委都不敢吃。對此，台北市長柯文哲28日酸說，「別人的囝死袂了。」

立法院總務處23日會議裁示，2021年2月、3月訂便當時，業者得要標明豬隻來源。雖然立法院總務處說是要配合政府政策，但不少民眾仍質疑連立委都不敢吃萊豬。

對此，柯文哲表示，就是一句話，「別人的囝死袂了」，這就是政治不正確，如果民進黨要在立院通過那9項行政命令，那就不要去做這種動作，不然「這只是多了人家罵你的理由。」

有關立院已通過美豬美牛9項行政命令，但與部分縣市地方自治條例瘦肉精零檢出的規定抵觸，行政院表示會與地方政府溝通，柯文哲也表示，「他們號稱會溝通，我就等他們來溝通。我看都是有溝沒有通。」

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