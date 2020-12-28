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純白斜屋頂打造夢幻童話城堡　高峰非營利幼兒園明年落成

▲新竹市高峰非營利幼兒園明（110）年2月將落成啟用。（圖／新竹市政府提供）

▲新竹市高峰非營利幼兒園明（110）年2月將落成啟用。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

在城堡裡上課！歷時一年多工程，新竹市高峰非營利幼兒園明（110）年2月將落成啟用。新竹市長林智堅表示，他上任後積極向中央爭取，投入6千多萬元新建高峰幼兒園校舍，將可招收150名幼兒，降低父母育兒經濟負擔。新竹市政府教育處指出，幼兒園新校舍融合周邊森林環境，一扇扇木紋窗戶將綠意盡收眼底，其中純白斜屋頂最為吸睛，簡約的童話城堡又帶有滿滿溫暖，大片綠草皮連接教室與戶外空間，讓孩子可以安全奔跑，營造家一般的安定感。

新竹市政府表示，原高峰非營利幼兒園教室與國小共用，為提供幼兒更適合的學習空間，利用校園一隅老舊籃球場空間，由建築師吳藝鈴操刀，打造純白斜屋頂，搭配錯落的溫暖木紋窗戶，宛如一座歐洲城堡的新校舍！幼兒園預計明（110）年2月落成啟用，將從原本3班增至5班，招收量從90人提高至150人。

林智堅日前會同工務處及教育處等相關人員，前往高峰非營利幼兒園視察，關心工程進度。他表示，新竹市是個年輕又富有文化底蘊的古城，市府有義務及責任提供更多平價優質的幼兒園，除降低年輕爸媽的育兒經濟負擔，也致力讓幼兒能有舒適的學習環境，建築導入美學設計將是不變的方向。

教育處表示，高峰非營利幼兒園由建築師吳藝鈴操刀，2層樓高的建物，以「家、童話、遊戲」三大主軸設計，以珍珠白的抿石子牆面為主體，搭配木紋烤漆窗框，純淨而自然，安靜矗立，宛如森林中神秘卻溫暖的小木屋。並結合周圍綠樹環境，每間教室都有一整排窗戶，加上多個低角度的角落空間，讓孩子舉目所及都是綠意。

而為配合幼兒園多元的課程活動，吳藝鈴建築師規劃了晴雨皆可使用的戶外活動場域，上方是玻璃天窗頂蓋，採光良好且可遮蔽風雨，地面鋪設人工草皮，與教室外的自然環境相呼應，讓孩子活動時也能「森呼吸」。

最特別的還有，教室與戶外空間以透明摺疊門連接，關起門時仍可透見戶外景色，打開門後則有煥然通透的視野，巧妙消弭室內外的空間阻隔感，富有彈性，並自然將幼兒活動場域延伸至戶外的鳥語花香，童話般夢幻設計又不失溫馨，帶給孩子「家」一般的安定力量。

高峰國小校長劉向欣談及，有鑒於高峰地區預計自辦市地重劃，未來人口增加，國小將面臨活動空間不足及收托量需求，加上原先幼兒園空間位於國小內部，上課場域難免互相干擾，感謝市府向中央爭取前瞻計畫經費共6595萬元，新建幼兒園專用園舍，原先幼兒園使用的教室也將回歸國小增班使用，以提供更多孩子學習空間。

教育處代理處長沈靜濤表示，早期幼兒園都是國小教室改建而成，為同時提高公共化幼兒園供應量，及提供更適合幼兒學習的環境，林智堅市長上任以來，已投入4.6億元興建7棟獨立的幼兒園校舍，包含已完工的茄苳國小附幼、三民國小附幼，明年完工的高峰非營利幼兒園，及興建中的關埔、華德福非營利幼兒園，未來將持續努力、積極提供孩子最佳的教育環境。

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