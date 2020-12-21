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運動菁英獎竹市星光閃爍　陳念琴、林圭璋皆獲獎

▲林圭璋老師獲頒終身成就獎。（圖／新竹市政府提供）

▲林圭璋老師獲頒終身成就獎。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

「台灣體壇奧斯卡」8獎項中竹市就獲得2項，由教育部體育署主辦有「台灣體壇奧斯卡」之稱的體育精英獎，18日進行頒獎典禮，終身成就獎頒給了有「台灣箭王」稱呼的林圭璋老師，而最佳女運動員則由陳念琴在戴資穎、雷千瑩等強敵環繞下脫穎而出，新竹市長林智堅表示，新竹市在射箭與拳擊項目上，都有優秀的成績表現，歸功於選手與教練的努力，他們的獲獎實至名歸。

「他們都是新竹市的獨特風格。」林智堅表示，對新竹市而言，圭璋老師是新竹市射箭之父，從新竹高商射箭隊草創到帶出金牌教練、金牌選手，圭璋老師蹲點基層半世紀，是新竹市射箭領域始終突出的主要原因，而從國中看著念琴從市立體育館的拳室到國內外不同的賽事轉播再到參加奧運，那個笑起來很靦腆，但現在充滿著自信活力的拳手，是新竹市的榮耀，也是新竹市最美好的恩典。

「倪大智，你要遵守你的諾言，答應拿金牌就一定要拿金牌回來。」林圭璋老師於受獎會場中，不改其俠客性子，當場點名子弟兵，有金牌教練之稱的倪大智教練，希望能夠於明(110)年東京奧運射箭項目，帶回射箭金牌，其對於從田徑轉向射箭項目，並將台灣的名號於世界體壇中發揚光大，已無怨無悔。林圭璋老師資歷顯赫，1964年代表台灣參加東京奧運田徑項目，更以45歲高齡當選1984年洛杉磯奧運男子射箭項目代表隊，而且擔任1988、1992、1996年奧運代表隊教練，指導過的選手遍佈各地有國體大校長邱炳坤、李水河、林宜螢、吳聖乾、施雅萍及楊鈞芪等射箭名將。

「念琴，我是上帝，我要你做69公斤量級的冠軍。」最佳女運動員獲獎選手陳念琴於台上感性分享，從原本75公斤量級，降至69公斤量級，一切從頭開始，從原本憤怒不願意配合，到改變身體組成、生活習慣，忍受所有的不便與訓練，再走向69公斤量級的世界冠軍路程，也讓他從103年的體育新秀獎走向109年的最佳女運動員，從戴姿穎、雷千瑩、林郁婷與丁華恬手上奪下這至高的榮譽。

「竹市體育將持續深根。」教育處代理處長沈靜濤表示，新竹市近幾年於射箭、拳擊、田徑、棒球項目皆有搶眼的表現，除了有扎實的三級培訓制度外，軟硬體設備的積極建置，也是運動項目得以發展的主要原因，今(109)年更聘用奧運射箭國手林詩嘉返鄉任教，強化教練團戰力，而市府也曾取到體育署4千萬補助款，在富禮國中新增2個射箭場，拳擊項目方面，共有虎林國小、富禮國中、三民國中、建華國中、成德國中、成德高中，並拓展到清華大學，形成拳擊四級培育，讓項目的發展更加深化。

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