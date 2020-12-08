竹市三民國中小1.25公里通學步道　明年2月完工

▲全長約4公里的「新竹之森」環狀步道將完成最後拼圖。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

三民國中國小、果菜市場一帶機能豐富，買菜、通學人流極大但步行環境欠佳，新竹市府今（109）年投入近3千萬元，改善經國、自由路口周邊人行道，自路口延伸至兩校至民主路共1.25公里，改善隆起路面、過密樹叢，做好人車分流更打造無障礙環境，路樹環繞形成林蔭道，預計明（110）年2月完工，將串起隆恩圳、綠園道、護城河，為「新竹之森」4公里環狀線拼上最後一塊拼圖。

新竹市長林智堅表示，他上任後規劃步行城市、掀綠計畫，市府團隊積極推動公共空間綠美化及提升綠覆率，要讓民眾享受自然綠意，他上任以來向中央爭取步行城市3.72億元及提升道路品質計畫5.2億元，共投入近9億改善全市步行環境。

市府指出，今（109）年初先改善東門國小周遭及東區區公所前人行道步行空間，本次啟動的是「隆恩圳與綠園道銜接步行空間改善工程」，經費約2800萬元，改善長度約1.25公里，於經國、自由路口起始，沿自由路延伸至三民國中與國小、三民網球場與公園側直至民主路，全長約4公里的「新竹之森」環狀步道也將完成最後一塊拼圖。

工務處表示，此次工程以視覺與身體的舒展、友善且貼心的服務設施2大主旨設計，三民網球場既有步道鋪面老舊、凹凸不平，榕樹種植密度高導致花台破裂及步道磚隆起，颱風時期也有樹木倒塌的危機，在此次工程中移除枯木並將花台改為座椅，創造可以舒適休憩的樹下空間。

三民國中學校也釋放閒置空間與市民共享更友善的環境，將厚重的圍牆改為透空圍籬，自由路則是民眾買菜路線，因此特強化人行與機車分流，解決騎樓與人行道高地差問題，並釋出更多的空白和綠帶，讓大、小朋友都能走得舒適又安心。

此外，停車空間也一併檢討，停車格重新配置，自由路至經國綠園道也將推動騎樓整平，整理出人行空間。

工務處談及，工程預計明（110）年2月前完成，施工期間部分路幅將縮小，請民眾配合放慢通行速度，並依照臨時通道指示行走，以策安全，施工期間造成不便，敬請見諒。