特教生突破情障展才藝　竹市「特殊教育」學生美展即日開跑

▲新竹市109年度「特殊教育」學生美展開幕典禮。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市109年度「特殊教育」學生美展今(16)日在清華大學南大校區舉辦開幕典禮，展出109件特殊教育美術比賽前三名優秀作品。其中光武國中傅郁翔作品「神仙刨冰店」要跟大家「免費」分享他的快樂。傅郁翔從小有情緒控管以及人際交往困難的問題，母親不但允許他在牆上作畫，也鼓勵他將自言自語的問題化為無聲的線條，學習繪畫之後，逐漸穩定情緒，未來他將以繪畫的耐心與才華轉移到油漆彩繪上，將繪畫的才華轉化為工作的技能，自食其力。新竹市副市長沈慧虹親自出席美展開幕，恭喜得獎同學，也鼓勵這群慢飛天使。

沈慧虹致詞時表示，天很冷，但來到這邊很感動，對於孩子我們都有一個有教無類的目標，每位孩子都是家長雙手託付的期待，當我們遇到慢轉的天使，讓我們把希望的火點著，市府、學校、老師一起這把火繼續傳遞下去，市府近年增加特教人力、早療經費，相信所有的挑戰都會化為溫度與養分，讓幸福的新竹市沒有任何一顆星星被遺忘。

新竹市長林智堅表示，自上任以來積極投入專業資源在特殊教育，除挹注於特教經費達5.47億元，占總教育經費5.57%，高於特教法所規定5%比例外，更致力推動特殊教育工作，提供身心障礙學生所需要的學習資源，打造友善融合環境。更結合教育處、社會處與衛生局，組成跨局處小組，主動關心特教孩子就學情形，讓每個特教孩子都能順利就學。

「一個都不能少」，新竹市政府也提逐年升特教人力，特教教師由183位增加到283位，共增加55位教師；特教助理員由70位增加到142位，增加72位助理員，投入超過2倍的人力，希望讓家長安心上班，孩子快樂平安學習。自107年起更提高早療補助，一般戶每月3,000元提高至4,000元，低收入戶每月5,000元提高至6,000元，減輕家長負擔。

光武國中傅郁翔榮獲得繪畫類及電腦繪圖類國中甲組第三名，從小母親鼓勵他將自言自語的問題化為無聲的線條。蔡雅智老師在國二指導他時，就曾驚嘆他偏愛黑色的濃烈筆觸，是他掩沒在狂暴情緒裡的淚水，以及受困完美主義靈魂的痛苦宣洩。「我希望以後自己可以當特力屋先生!」國三的傅郁翔期許自己將繪畫的才華轉化為工作的技能，自食其力。此次得獎作品「神仙刨冰店」及「城市列車」畫出他覺得最快樂的事是跟家人一起去逛夜市、吃刨冰和坐火車，希望可以這份快樂透作品「免費」分享給大家。

實驗中學鄧詠元過去報名身障類高中乙組都有不錯的成績，但今年挑戰自己，獲得繪畫類高中宣導組第二名!得獎作品「型像」是他想像在盲人的生活世界裡，所有東西、甚至是自己和家人都沒有色彩，但是在他的腦海並不受到視覺的限制，每個物品都有絢爛且鮮明的顏色，如同每個生命都有他的特色與價值，應該受到每個人的包容與尊重。

新竹市教育處代理處長沈靜濤表示，每一年的特教美展都能有不同的感動，讓人不得不讚嘆這些學生的創造力與想像力，特教學生雖然有些能力受到先天限制，但只要我們給予適合的引導與媒材，他們仍舊能有超越一般生的表現。新竹市特教美術比賽與展覽已連續辦理16年，也提供給特殊孩子一個自我展現的舞臺，並鼓勵特教學生透過藝術媒材，展現他們的原創力，建立學習正向楷模及自信心。

教育處表示，本屆美術比賽分為繪畫、漫畫及電腦繪圖3大類，徵稿對象包含特教生及一般生，並依據學生年級共細分為31組，約有700件作品參賽。經過評審委員專業的評選，將各類組前三名共109件得獎作品展出，開幕活動南寮國小以手偶表演與舞蹈展現藝術魅力，並邀請得獎同學發表創作心路歷程，場面溫馨感人，感謝南寮國小承辦此次活動，讓這些美麗的作品得以順利展出。

新竹市109年度特教美展自12月16日起至12月20日於國立清華大學南大校區綜合教學大樓一樓(新竹市南大路521號)展出五天，歡迎民眾前往欣賞，一同來參與這場藝術創作的美學饗宴。