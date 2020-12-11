109年全民運動會　新竹市奪元極舞2金1銀1銅...槌球舞龍舞獅各1金

▲新竹市副市長沈慧虹特別親臨現場，頒獎給獲獎選手。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

109年全民運動會（以下簡稱全民運）新竹市共奪4金，分別為元極舞2金、槌球及舞龍舞獅各1金，其中以元極舞項目勇奪2金1銀1銅，以百分百的參賽獲獎率，獲得大會頒發總錦標冠軍獎盃，堪稱本市「最強阿姨」團隊。本市最高齡的參賽選手黃錦美參加元極舞永齡個人組，獲得一面銅牌，難能可貴的是，此項目年齡須達80歲才可參加，真是竹市的超級阿嬤「活到老、運動到老」的最佳典範。

昨(10) 舉辦選手及教練表揚大會，新竹市副市長沈慧虹特別親臨現場，頒獎給獲獎選手，並表示本次賽事有最高齡80歲的黃阿嬤，也有虎林國小舞龍舞獅運動的小學生，全民運就是鼓勵老老少少一起來運動，有健康的身體才有幸福的城市，期望未來我們的小獅子會變成大獅子，也希望各運動種類能繼續傳承持續不懈，再創佳績。

新竹市教育處代理處長沈靜濤表示，全民運於10月17日至10月22日，假花蓮縣舉辦，本市共獲得4金、8銀、8銅、1項破大會紀錄，金牌數追平上屆，市府共頒發約327萬的獎勵金。特別感謝各單項委員會主委、總幹事及教練，長年對選手出錢出力的陪伴，也邀請市民一起來運動，養成愛運動的好習慣。

舞龍舞獅運動本屆獲得1金1銀1銅的佳績，總幹事吳登照長期於虎林國小及虎林國中推展本市基層舞龍舞獅運動，上一屆以虎林國小為班底出賽的臺灣獅，首度出賽就獲得第四名，本屆更是一舉奪下銀牌，除了感謝舞龍舞獅運動委員會的付出，更感謝虎林國小林啓誠校長親自擔任領隊，陪伴選手遠赴花蓮出賽。

柔術代表隊本屆共報名5名選手，獲得2銀、3銅，雖未獲得金牌，但也創下本市柔術代表隊的最佳成績，教練劉中傑表示：「賽前幫選手做好萬全的準備及分析，是本屆奪牌關鍵，但總是差一點未能奪金，期待下屆能突破零金魔咒」。

以參加水上救生及蹼泳的雙棲選手陳巧穎，一直都是這兩個項目的常勝軍，本屆雖沒有金牌，但仍榮獲水上救生2面銀牌、一項第五名及蹼泳1面銀牌，把本屆賽會視為退役賽的陳巧穎表示，當了教練後訓練時間不足，導致比賽過程發生抽筋的狀況，影響了接下來的賽事，但仍在自己拿手項目蹼泳50公尺屏氣潛泳連破兩次大會紀錄。

教育處表示，市府每年補助新竹市體育會協助各單項規劃全民體育活動及績優選手培訓經費約800萬元，本屆賽會更補助約60萬元，作為選手賽前集訓費用，並藉由舉辦賽事來增加選手的參賽實力，也讓社會體育的選手培訓上有足夠的支援，此外也要感謝余邦彥理事長帶領的團隊及單項委員會，讓新竹市各項運動發展的越來越卓越。